Among Us: trucos, mejores jugadas y cómo ganar siempre como impostor 2020

Among Us sigue causando furor en las redes sociales. Este juego lanzado originalmente en 2018 es el más popular dos años después de su estreno. Si lo que quieres es convertirte en el mejor farsante, has llegado al lugar correcto. Conoce aquí los mejores jugadas y trucos para ganar como impostor todas tus partidas, así lo juegues desde un smartphone Android, iPhone o una PC.

Este videojuego creado por el estudio InnerSloth LLC cuenta con crossplay; es decir, que si lo juegas desde un smartphone podrás encontrarte con usuarios de PC y viceversa. Además, el pasado fin de semana alcanzó la cifra récord de un millón y medio de jugadores conectados en simultaneo.

Es posible que al inicio Among Us se te haga un poco complicado, pues estarás junto a 9 tripulantes en una nave espacial y la misión es descubrir al impostor que irá matando a cada uno sigilosamente. Si eres el farsante, te recomendamos que leas las siguientes líneas.

Trucos para ganar Among Us

Un truco a tener en cuenta en Among Us como tripulante o impostor, es el color y nombre de cada uno de los que están en la nave. Puedes también anotarlo en una hoja de papel, no hay problema. Esto será de mucha ayuda al momento de acusar, votar o discutir con los demás jugadores.

Among Us

Usa el mapa para conocer cada sala disponible, como sus nombres, pasillos adyacentes y demás. Aunque no lo creas, esto es importante al momento de informar que descubriste el cuerpo de un tripulante, escapar de los impostores y, sobre todo, descubrir la coartada de otra.

Among Us

Otro detalle a tener en consideración es la lista que aparece al lado izquierdo de tu pantalla. Allí encontrarás una serie de tareas que deberás completar en distintas salas del mapa, los cuales pueden provocar la victoria de los tripulantes de la partida. Es necesario que siempre estes alerta.

Among Us

Recuerda que muchas de estas misiones toman su tiempo y podrían convertirte en un blanco fácil para el impostor. Por ello, te recomendamos hacerlas si estás muy seguro que nadie te sigue o si te encuentras con más de dos personas en la misma sala.

Cada cierto tiempo aparecerán sabotajes en la nave. Reconocerás estos porque la pantalla se pondrá de color rojo, razón por la que deberás correr hacia ellos para solucionarlos rápidamente, sino es posible que pierdas la partida.

Among Us

Si un impostor te llega a matar, te convertirás en un fantasma que vagará por toda la nave. Si sucede esto sigue jugando, pues la partida no ha terminado y puedes seguir haciendo misiones que podrían darte la victoria.

Mejores Jugadas de Among Us

Si eres impostor y no quieres que nadie sospeche, una de las mejores jugadas que puedes hacer en Among Us es intentar solucionar un sabotaje. Para solucionar estas fallas se necesitan de dos usuarios, por lo que te recomendamos acudir siempre primero y esperar a que un tripulante se acerque para que no sospeche de ti.

Una vez solucionado el sabotaje, es probable que el tripulante te siga sin saber que eres el impostor, por lo que podrías aprovechar en matarlo mientras se alejan del lugar. Recuerda, nadie tiene que verte.

En el caso de que te toque ser tripulante, tienes que reportar al instante el cuerpo que veas tirado en el suelo y debes explicar, mediante mensajes de texto o de voz, dónde viste a la victima asesinada y decir si reconoces algún comentario sospechoso de cualquiera de los miembros. De esta manera todos te apoyarán y botarán al impostor.

Otra de las mejores jugadas que muchos intentan hacer en Among Us es a través de las cámaras de seguridad que hay en la nave. Acude a la Sala de Seguridad y vigila a los demás tripulantes, pues puedes hallar al impostor intentando escabullirse.

¿Cómo ser siempre impostor en Among Us?

Ser impostor en Among Us es muy divertido y no te culpamos si quieres jugar este rol todas las partidas. El título brinda este privilegio, pero todo dependerá del sistema aleatorio para que vuelvas a ser el farsante en la nave. Ojo: hay veces en las que te puede tocar ser asesino dos o tres veces seguidas.

El título tiene un modo de juego que permite hasta 3 impostores en la partida, por lo que las probabilidades de que te toque se dividen de acuerdo a la cantidad de jugadores. Por ejemplo, si tú y tus amigos forman un grupo de 10, la posibilidad de ser el enemigo es del 10%.

¿Cómo ganar siempre como impostor?

Tienes que jugar con la cabeza. ¿A qué nos referimos con esto? Al ser el impostor en Among Us, no podrás superar las misiones que hay en la nave. No debes tener comportamientos sospechosos que puedan llamar la atención de los demás. Así no te culparán de los asesinatos.

Otro truco importante es que nunca, pero nunca, deben verte salir de las alcantarillas. Si quieres usar este atajo exclusivo de un impostor, tienes que estar seguro que nadie te vea entrar ni salir de estas rendijas, porque te expulsarán.

No todo está dedicado al gameplay y herramientas que te brinda Among Us. Cuando alguien reporte un cuerpo es necesario que te hagas el inocente, ¿cómo se logra esto? Solo explica dónde estabas y finge que realizabas tareas. Por ello, un truco es recordar el nombre de estos espacios; estos será de mucha ayuda, será como la coartada perfecta.

Ten en mente que la habilidad de asesinar tiene un tiempo mínimo para activarse que va de 10 a 60 segundos. Te recomendamos acercarte a tu víctima, cuando ya esté lista para usarse y no mientras está cargando porque sospecharán de ti.

Jugar sucio también es válido. Recuerda que al ser impostor estás completamente solo y debes sobrevivir. Entonces, si los demás empiezan a culpar a alguien que no eres tú, debes apoyar lo que dicen los demás para que boten al supuesto estafador de la nave y tú sigas cazándolos.

Colabora con otros impostores. Among Us da la posibilidad de tener tres farsantes en una misma partida. Por ello, te recomendamos que te comuniques con los demás asesinos para armar una buena coartada acusando a otros para poder ganar.

Link para descargar Among Us en Android, Windows y iOS

Como lo mencionamos en párrafos anteriores, Among Us es un videojuego que se puede disfrutar desde un smartphone Android, iPhone o PC. En este caso, el juego es gratuito para celulares y lo puedes descargar desde App Store y Google Play, mientras que para computadoras lo puedes adquirir en la tienda de Steam al precio de S/ 11,5. Aquí te dejamos los enlaces para descargar el título.

Among Us para Android

Among Us para iPhone

Among Us para PC

¿Cómo descargar Among Us en el celular?

Descargar Among Us en celular con sistema operativo iOS o Android es muy sencillo. Lo único que debes hacer es ingresar al Google Play o App Store desde tu smartphone, colocar en el buscador el nombre del videojuego e iniciar su descarga para que se instale.

Te recomendamos descargar Among Us en tu teléfono cuando estés conectado a una red WiFi, lo mismo cuando juegues. El videojuego ocupará 70 MB de la memoria de tu equipo.

¿Cómo descargar Among Us para PC?

En el caso de Among Us para PC, lo que debes hacer es descargar el cliente de Steam (ingresa a este enlace) y en tu biblioteca digital aparecerá el videojuego. Solo presiona en el botón de instalar y después de unos minutos aparecerá en tu escritorio. Recuerda que cada vez que quieras jugar, es necesario estar conectado a la plataforma de la tienda de Valve.