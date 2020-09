Among Us: ¿qué sucede cuando un impostor mata a un tripulante que tiene un perro de mascota? [VIDEO]

Tienes que probarlo. El objetivo principal de Among Us, el videojuego de moda desarrollado por InnerSloth, es que los jugadores buenos (tripulantes) puedan identificar al ‘impostor’ que se ha infiltrado en su nave espacial y quiere asesinarlos a todos.

Si todavía no lo has descargado en tu PC o Android, debes saber que es un juego online, es decir, necesitas de otras personas para poder disfrutarlo. Cuando inicia la partida, el rol del villano es elegido al azar.

¿Cuál es el objetivo del impostor? Si te tocó ser el ‘malo’ en Among Us, tendrás que sabotear la nave para matar a todos los tripulantes. En caso alguien te vea, tienes la opción de asesinarlo antes de que te delate.

Los desarrolladores del videojuego notaron el éxito y decidieron añadir ‘mascotas’. Sin embargo, es una característica premium, por lo que si quieres que un perrito te acompañe tendrás que pagar dinero real.

Lo curioso de estas mascotas es lo que sucede cuando su dueño es asesinado por el impostor. En las redes sociales como Facebook o TikTok, se han viralizado videos que han conmovido a miles de fans de Among Us

Como podrás apreciar en las imágenes, el perrito está muy feliz mientras acompaña a su dueño (tripulante) a que realice todas las tareas dentro de la nave. Pero todo cambia cuando se topa con el villano del juego.

En caso el tripulante pierda la vida, su mascota se quedará en el lugar de su muerte con un semblante muy triste. Algunos se conmovieron tanto que regresaron como ‘fantasmas’ para tratar de consolarlos.

Detalles de Among Us 2

Among Us 2 seguirá siendo gratuito para smartphones iPhone y Android

En el caso de la versión de PC, Among Us 2 tendrá un descuento para los que tengan la primera edición en Steam.

Se actualizará gratuitamente con mapas y nuevos modos de juego

Habrá micropagos para que los jugadores puedan adquirir objetos cosméticos.

De momento, Among Us 2 no tiene fecha de lanzamiento oficial, ya que su desarrollo aún no empieza como tal. InnerSloth afirma que primero diseñarán el título en PC para luego adaptarlo a smartphones.

Among Us, últimas noticias