¿De qué trata Death Stranding? Hideo Kojima por fin responde [VIDEO]

PlayStation realizó una transmisión extraordinaria para presentar un nuevo tráiler de Death Stranding, el que quizá ha sido uno de los juegos más intrigantes de los últimos años. Esta vez la sensación fue diferente, puesto que por fin se mostró la jugabilidad y hasta la trama principal del juego, explicado por el mismo Hideo Kojima.

Death Stranding será exclusivo de PlayStation 4 y viene siendo desarrollado por la misma compañía de Hideo, Kojima Productions. La plataforma de PS4 ya ha sido señalada para el juego en un documento oficial. El juego cuenta también con la participación especial de Guillermo del Toro, aunque no como parte del staff desarrollador, sino como un personaje.

Trying to understand Death Stranding like pic.twitter.com/5ftYPEv2rT — Polygon (@Polygon) 29 de mayo de 2019

La descripción de Kojima:

“Death Stranding es un auténtico nuevo tipo de juego de acción, donde el objetivo del jugador es reconectar las ciudades que se encuentran aisladas en una sociedad fragmentada. El juego está creado para que todos los elementos, incluida la jugabilidad y la historia, se vinculen entre sí por el tema de la “Strand” (hebras) o la conexión. "Como Sam Porter Bridges, atenderán a unir a los divididos en la sociedad y al hacer esto, crear nuevos lazos de “Strands” (hebras) con otros jugadores alrededor del mundo. A través de su experiencia jugando, espero que logren entender la real importancia de forjar conexiones con otros." "Ahora, por favor disfruten el más reciente tráiler de Death Stranding."

Death Stranding llegará el 8 de noviembre de este año para PS4. No se conoce ni se descarta un futuro lanzamiento para la consola de próxima generación de Sony (PS5) tal cual como ocurrió con The Last of Us en la pasada generación.