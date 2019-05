Pokémon GO: Conoce la lista de todos los pokémon shiny que puedes conseguir

El evento Semana de incursión Exclusiva ha sido la perfecta excusa para que Niantic añada una nueva criatura shiny, con su evolución, a Pokémon GO, además de la familia variocolor de torchic que debutó en el Community Day de hace unos días. Es por eso que te traemos la lista completa de este tipo de pokémon.

Cada vez hay más usuarios en el mundo que van jugando Pokémon GO por las calles, para poder registrar a todos los shinys que ha liberado Niantic hasta el momento, sin embargo, esta es una ardua tarea que, hasta el momento, nadie ha podido conseguir.

Generalmente, los pokémon shiny debutan en el juego de realidad aumentada a través de eventos, sin embargo, hay vece que la casa desarrolladora libera estas criaturas en Pokémon GO de manera inesperada, como sucedió con Seel variocolor, el cual podía ser registrado a través de misiones.

Es por eso que los eventos de Pokémon GO mueven una gran cantidad de personas, ya que es el momento en que tienen más probabilidades de capturar algún shiny. Sin embargo, esto cambia una vez que termina la celebración, pues se la opción de conseguir un pokémon variocolor es de 1 cada 450 capturas.

A continuación, te mostraremos la lista completa de todos los pokémon shiny que están activados en Pokémon GO. Pero cabe resaltar que Groudon y Kyogre variocolor ya no están en el videojuego, no obstante, la única opción de registrarlos es a través de intercambios.