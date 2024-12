Gianluca Lapadula fue pieza clave en el Cagliari en su ascenso a la Serie A al ser el goleador con 25 tantos en la recordada campaña 2022-23. Sin embargo, en los 2 últimos años, debido a sus constantes lesiones, perdió espacio en el equipo titular. Es más, en esta temporada apenas marcó un solo tanto. Por ello, la posibilidad de arribar a otro equipo agarra forma y, en ese escenario, apareció Pisa de la Serie B de Italia, que está bajo el mando de Filippo Inzaghi, un viejo conocido para el ítaloperuano porque lo dirigió en Benevento.

La sequía goleadora de 'Lapagol' también se traslada en la selección peruana, ya que con la camiseta de la Bicolor no marca desde marzo de 2024, cuando anotó en el 2-0 del Perú vs Nicaragua en un amistoso internacional. No obstante, en las presentes Eliminatorias Sudamericanas 2026, sigue con la 'mecha' apagada.

Pisa de Italia pretende a Gianluca Lapadula

De acuerdo con el periodista italiano Nicolo Schira, el Pisa de la Serie B italiana muestra interés en contratar al delantero de la selección peruana para este mercado de pases y es su "principal objetivo" para Filippo Inzaghi, estratega que ya lo tuvo antes en el Benevento.

"Pisa está trabajando para intentar fichar a Gianluca Lapadula procedente de Cagliari. El delantero peruano es el principal objetivo de 'Pippo' Inzaghi para enero", afirmó en un tuit de su cuenta de X.

El conjunto italiano que quiere fichar a 'Lapagol' es uno de los animadores de la segunda división y se ubica en el segundo lugar con 37 puntos, a 3 unidades del líder Sassuolo.

El periodista italiano Nicolo Schira afirmó que existe interés de Pisa en Gianluca Lapadula. Foto: captura de X/Nicolo Schira

¿Cómo le va a Gianluca Lapadula con Cagliari en la temporada 2024-25?

A lo largo de la temporada 2024-25, el atacante de la Blanquirroja ha disputado 12 partidos con el Cagliari entre Serie A y Copa Italia, en los cuales ha anotado solo 1 gol ante Cremonese el último 24 de septiembre.

Pisa ya había presentado una oferta por Lapadula en el anterior mercado de pases

El periodista especializado en el mercado de fichajes Nicolo Schira, en julio último, reveló que tres equipos mostraron un gran interés en contar con los servicios de Gianluca Lapadula, todos de la Serie B. Específicamente, se trata de Pisa, Cesena y Bari. Entre estos clubes, destacó el entusiasmo del primer mencionado, puesto que cuentan con 'Pippo Inzagui' como director técnico, quien previamente trabajó con el talentoso artillero.

¿En qué clubes jugó Gianluca Lapadula?

