Fin de la era Heisei: los 20 mejores videojuegos de los últimos 30 años según la revista japonesa más importante

La revista Famitsu realizó un no cotidiano ranking de los 20 mejores videojuegos de las últimas décadas, precisamente de los últimos 30 años (de 1989 en adelante). La misma se diseñó gracias a una encuesta dirigida a sus lectores.

Famitsu es considerada la revista japonesa de noticias sobre videojuegos más respetada y leída globalmente. Viene publicándose tanto semanal como mensualmente desde 1986, y es conocida por sus puntuaciones (Famitsu Scores).

En un inicio, fueron publicados únicamente los primeros tres lugares de la relación completa de 20. El primer lugar fue el aclamado Chrono Trigger, considerado por muchos como el mejor RPG de todos los tiempos.

Chrono Trigger fue desarrollado por el llamado ‘Dream Team’ de SNK, que incluía entre sus filas al creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, además de Hironobu Sakaguchi (creador de Final Fantasy) y Yūji Horii (creador de Dragon Quest).

El segundo lugar fue para el más reciente The Legend of Zleda: Breath of the Wild, mientras que el tercero fue para NieR: Automata.

La lista completa fue publicada más adelante. Es notoria el dominio del género RPG (hasta con el siempre recordado Pokémon) gracias al público japonés. Sin embargo, también hay sorpresas como la de Tactics Ogre, Vainglory (en un nada despreciable puesto 11) y hasta Splatoon 2.

Aquí te dejamos la lista completa de los mejores juegos de la era Heisei (el Japón de 1989 hasta la recién entrante era Reiwa, que iniciará este 1 de mayo):

1. Chrono Trigger

2. The Legends of Zelda: Breath of the Wild

3. NieR: Automata

4. Final Fantasy VII

5. Okami

6. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

7. Final Fantasy X

8. Pokémon Azul, Rojo, Verde, Amarillo

9. Dragon Quest V

10. Xenogears

11. Vainglory

12. Suikoden II

13. Mother 2

14. Splatoon 2

15. Tactics Gore

16. Monster Hunter Portable 2nd G

17. Kingdom Hearts / Metal Gear Solid 3: Snake Eater (empate)

18. Final Fantasy XV

19. Final Fantasy XI

20. Pokémon Diamante y Perla (empate con 19)