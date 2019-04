Microsoft presentó oficialmente su nueva Xbox sin lector de discos y ‘solo digital’ [VIDEO]

En los meses pasados se comentó mucho sobre la inminente llegada de una nueva etapa para la industria de los videojuegos. La innegable hegemonía del formato digital ha comenzado ya a establecerse en nuevas líneas de productos de las principales competidoras del rubro. Microsoft, uno de los principales protagonistas, presentó oficialmente hoy su propuesta de consola completamente digital: Xbox One S All-Digital Edition.

Tanto Google como otras compañías ya constituidas han sorprendido, aunque no a todos, con decisiones que apuntan al abandono del formato físico en el futuro inmediato. A estas acciones se suma ahora la confirmación de lo que ya se comentaba por parte de Microsoft, de que pronto lanzaría su consola sin lector de discos y solo para el formato digital.

La nueva consola, parte de la familia de Xbox One S, lleva el nombre de “Xbox One S All-Digital Edition” (edición ‘todo digital’) y ha sido confirmada y presentada oficialmente por el manager general de la plataforma y marketing digital de Xbox: Jeff Gattis.

En una extensa entrada en el portal de noticias oficial de Xbox, Gattis confirma lo que ya habíamos anticipado en las últimas horas. Sin embargo, y a falta de sorpresas, es un hecho a considerar que esta nueva consola tendrá solo un valor de dos dígitos menor a la de su versión con lector de discos.

Xbox One S All-Digital Edition llegará con tres juegos preinstalados: Minecraft, Forza Horizon 3 y Sea of Thieves. La consola está disponible para pre-comprar desde hoy a un precio de 249,99 USD en Estados Unidos, un precio 50 dólares menor al de la Xbox One S. La consola estará disponible en retail, en dicho mercado, desde el 7 de mayo.