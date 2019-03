La 'pesadilla' de Super Nintendo lanzará una versión mini que revoloteará el mercado [VIDEO]

La indiscutiblemente batalla más mortífera de consolas tendrá suficientes motivos y razones para recrearse después de que SEGA anuncie que la Sega Genesis Mini. La némesis más terrible de Super Nintendo en los 90, tendrá su versión mini que llegará al mercado en este año.

SEGA hizo el anuncio en el Sega Fes 2019 que ha sido celebrado en Tokio y mostró la nueva consola a través de un detallado aunque corto gif en su cuenta oficial de Twitter. En la misma, se muestra la diferencia de proporción con el modelo clásico A de la Sega Genesis. La consola también fue mostrada durante el evento.

SEEEEGGGGAAAA!



The iconic SEGA Genesis returns September 19, 2019, with our lovingly crafted SEGA Genesis Mini for $79.99!



Simply plug-in and play 40 of the console's legendary titles, 10 of which we're announcing today.



Learn more and pre-order today: https://t.co/zRqELdIXgt pic.twitter.com/bjtlqMEgEU — SEGA (@SEGA) 30 de marzo de 2019

La consola mini tendrá un costo igual a la de su correspondiente némesis: 79,99 dólares. En este caso, los papeles se han invertido, ya que hace ya casi 30 años, fue la Sega Genesis la primera en salir al mercado (1988), mientras que la Super Nintendo fue lanzada dos años después (1990).

Ahora, en el nuevo renacer del retro gaming y con la nueva moda de las consolas “clásicas mini”. Es Sega Genesis Mini la que llega después de su clásico enemigo, dos años después del lanzamiento de SNES Classic Mini en 2017.

La batalla de las consolas es un término que debemos principalmente a la competencia protagonizada por estas dos consolas, y a la hazaña que hizo Sega, con Sonic y compañía, por robarle el 52% del mercado de videojuegos a Nintendo a inicios de los noventa, al menos en occidente.

The first games to be announced:



- Ecco the Dolphin

- Castlevania: Bloodlines

- Space Harrier II

- Shining Force

- Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

- ToeJam & Earl

- Comix Zone

- Sonic The Hedgehog

- Altered Beast

- Gunstar Heroes — SEGA (@SEGA) 30 de marzo de 2019

La Sega Genesis Mini llegará con 40 juegos (19 más de lo hecho por Nintendo con SNES Classic Mini), dos controles y un precio de 79,99 dólares. Por lo pronto, solo están confirmado los nombres de 10, por lo que hay 30 aún en incógnita.

- Ecco the Dolphin

- Castlevania: Bloodlines

- Space Harrier II

- Shining Force

- Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

- ToeJam & Earl

- Comix Zone

- Sonic The Hedgehog

- Altered Beast

- Gunstar Heroes

Al igual que la propuesta de Nintendo con NES y SNES Classic, el catálogo de la Sega Genesis Mini será diferente tanto en Japón, Norteamérica y Europa. Por esto, en territorios como Europa y el país nipón, estaríamos hablando de la Sega Mega Drive Mini.

En el pasado, ya hubo una reedición de la Sega Genesis en estilo mini, hecha por un third-party llamado AtGames (con licencia de Sega) pero que fue duramente criticado por su relativo bajo estándar de calidad.

En esta oportunidad, parece que todo está en manos de Sega, quienes nunca han dejado de soportar las reediciones de sus piezas de hardware de las que siempre hay un grato cariño. Prueba de esto es que, en la actualidad, es posible encontrar mandos de Sega Saturn y Sega Genesis para PC y las propias consolas, totalmente nuevos y fabricados explícitamente con los estándares de SEGA.

Mira aquí la consola siendo revelada al público durante el Sega Fes 2019:

Y tú ¿qué opinas de este nuevo anuncio? ¿Crees que SEGA esté a la altura de entregar un gran producto para la nostalgia? ¿Volveremos a vivir esa recordada batalla de consolas? ¿Qué otros 30 juegos esperas que sean anunciados para la Sega Genesis Mini? Cuéntanos en la publicación de Facebook.