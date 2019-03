Pokémon GO: los mejores pokémon para vencer a Deoxys forma de defensa [FOTOS]

Los nuevos pases de incursión Ex fueron liberados hace unos días en Pokémon GO, con el fin de que los entrenadores puedan registrar el nuevo aspecto del pokémon ADN. Conoce los mejores counters para vencer a Deoxys forma de defensa.

Esta es la tercera forma del pokémon que Niantic libre en su juego de celuar, por lo que será una tarea complicada para todos los entrenadores, debido a que como su nombre lo dice, el stat principal será la defensa y tomará más tiempo derrotarlo.

Según la información que compartió Niantic a través de su aplicativo, Deoxys forma de defensa llegó a Pokémon GO el 25 de marzo; sin embargo, los entrenadores podrán derrotarlo a partir del 27 hasta el 28 de marzo ya que esas fechas corresponden a la nueva oleada de pases de incursión Ex. Revisa la lista de IV's de esta mítica criatura.

Deoxys, al ser un pokémon de tipo psíquico, es vulnerable ante las criaturas de tipo siniestro y fantasma, las cuales deberán conformar tu equipo de incursión ex en Pokémon GO. Sin embargo, habrá diferencia en el daño que causen.

El mejor counter de Deoxys es Gengar y esta vez no será la excepción, ya que deberás utilizar los ataques: Infortunio, Garra Umbría, Lengüetazo y Bola Sombra serán los movimientos idóneos para vencerlo.

En caso no tengas varias de esta criatura, tu equipo también podrá ser conformado por Tyranitar, Mewtwo, Honckrow, Weavile y Absol para poder derrotar a Deoxys, conseguir la mayor cantidad de Honor Balls y registrarlo en la pokédex de la tercera generación.

¿Cómo conseguir el pase un pase de incursión Ex?

Los entrenadores de Pokémon GO deberán tener un pase de riad EX. Este pase se obtiene cuando ganes derrotes un jefe de raid en uno de los gimnasios que diga en la parte superior derecha "Gimnasio de Incursión EX". Una vez que tengas el pase, te saldrá la fecha, hora y lugar de esta raid para que puedas derrotar al pokémon en cuestión. Además, podrás invitar a un amigo para que ambos reciban más Honor Ball y puedan registrar a Deoxys forma de Defensa al mismo tiempo.