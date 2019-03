Star Wars Jedi: Fallen Order tuvo en sus filas a un auténtico 'dreamteam'

La no muy buena reputación de Electronic Arts empeoró hace unos meses cuando cancelaron el juego de mundo abierto de Star Wars. Sin embargo, Star Wars Jedi: Fallen Order puede salvar la situación. El título está a cargo de los creadores de Apex Legends y se reveló recientemente que el propio guionista de Fallout: New Vegas, participó en el proceso.

Respawn Entertainment es el estudio a cargo del nuevo juego de Star Wars, con el que EA (publicante) justificará ante los usuarios, su posesión de la licencia. Algo muy necesario, más allá de que Disney haya respaldado a la compañía públicamente.

El guionista al que nos referimos no es otro que Chris Avellone, un experimentado guionista que trabajó en importantes proyectos como Fallout: New Vegas, Wasteland 2, Planescape: Torment y el aclamado KOTOR (Star Wars Knights of the Old Republic) Sin embargo, el título de Star Wars no sería el único proyecto en el que estaría trabajando.

A través de una respuesta en Twitter, Avellone afirmó: “No puedo decir todo por un acuerdo de confidencialidad, pero lo que puedo decir es que: acabo de terminar de trabajar en Jedi: The Fallen Order, y aparte de eso, ¡hay una bomba a revelarse en un mes!... Eh, quiero decir, eh, talvez.”

Todo parece indicar que podríamos recibir más noticias sobre títulos nuevos en un mes. De igual manera, Avellone no es el único talento con el que ha contado el equipo de Respawn para Star Wars Jedi: Fallen Order. El propio Stig Asmusen, uno de los mejores diseñadores de la industria, y directo de God of War III, también formó parte del proyecto.

El último videojuego de la franquicia de Star Wars (oficial) fue el polémico aunque aún vigente Star Wars Battlefront II. Por lo mismo, se espera que el anuncio y revelación de Star Wars Jedi: Fallen Order sea muy pronto.

I can't say 100% b/c of NDAs, but the ones I can say: I just finished up work with Jedi: The Fallen Order - and beyond that, there's another big bomb dropping in a month! Er, I mean, maybe. Ahem.