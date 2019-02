Productor de Fortnite: “estamos analizando mecánicas de reaparición (respawn)”

En una sesión de preguntas y respuestas (Ask Me Anything) de Reddit, el productor de Fortnite, Zack Estep, confirmó que el estudio está analizando las mecánicas de reaparición (respawn) en el juego y que podrían implementarse a futuro, tal cual como en Apex Legends.

“Hemos considerado esta mecánica por un buen tiempo y también la hemos explorado. Queremos asegurarnos que le hemos dado el tiempo que necesita para entender completamente su impacto en el juego como un todo” mencionó el productor.

El probablemente más serio competidor de Fortnite, en la actualidad, es Apex Legends, el cual incluye una mecánica de reaparición que nutre aún más su enfoque basado en el juego en equipo.

En Apex Legends, los jugadores pueden ser ‘revividos’ por sus compañeros de equipo aún después de morir, a través de unos ‘emblemas’ que arroja cada jugador al morir y que puede ser recuperado y utilizado en una bitácora especial para que este vuelva a la partida.

Pero Fortnite no ha estado tan alejado de la mecánica como pensarían algunos. El modo ‘Refriega en equipos’, también conocido como ‘Team Rumble’ permitió al equipo explorar las mecánicas de un modo Team Deathmatch como cualquiera, con un objetivo simple y común con una meta de bajas y una batalla campal en equipos con respawns casi instantáneos. Algo muy parecido a los Call of Duty y otros shooters más clásicos.

Sin embargo, puede que Epic Games esté pensando en una manera más compleja y adaptativa de incluir una mecánica de respawn en los modos clásicos Battle Royale, la cual podría estar sujeta a solo las partidas en equipos.

Epic Games sigue encaminado a mantener vigente a Fortnite. Es por lo mismo que Estep dijo que estemos “atentos” a las actualizaciones de la temporada 8. Fortnite acaba de anunciar un torneo con premios de cifras millonarias. Parece que en los siguientes meses, podremos presenciar lo que se traen entre manos y cómo reaccionan ante el éxito de Apex Legends.