Director de BioWare: “Anthem no es free to play por el bien del usuario”

En una reciente entrevista a Jonathan Warner, productor y director de Anthem, mencionó que el nuevo título de BioWare iba a ser un free to play, pero esto cambió debido a que el usuario se sentiría mejor pagando por el videojuego.

Estos comentarios fueron recogidos desde la edición impresa de Edge, en donde Jonathan agregó que el lanzamiento de un juego triple A no calzaba con un free to play. Además, mencionó que esto hubiese obligado a que sacrifiquen el DLC gratis de Anthem.

Como se sabe, los desarrolladores de Anthem mencionaron hace unas semanas que los DLC del videojuego iban a ser completamente gratuitos y que no tendrían loot boxes. Sin embargo, se añadirán objetos cosméticos que se podrán adquirir con dinero real o del propio del título.

Por otro lado, Jonathan dijo que “Si haces un juego free to play, tienes que hacerlo rentable o no podrás brindar un gran servicio a todos los jugadores de Anthem”. Por otro lado, Irving, productor del videojuego, agregó: “Creo que en el espacio del triple A, la gente se siente más cómoda pagando por el título, para luego tener DLC’s gratis, y algunos ítems que pueden ser comprados con la moneda del juego.

Es así como los responsables de Anthem nos cuentan cómo este título se convirtió en un juego de paga y no en un free to play, como la mayoría de usuarios esperaba. El estreno de este videojuego será el próximo 22 de febrero en PS4, Xbox One y PC.