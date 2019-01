PS4: Mira cómo descargar prueba gratuita del Battle Royala de Call of Duty BO4, ‘Blackout’ para PC y Xbox One

Call of Duty Black Ops 4 ha puesto su modo Battle Royale, llamado Blackout, de forma gratuita por una semana entera. Se trata de un free trial que está disponible para PS4, Xbox One y PC. El día de inicio es hoy, 18 de enero, por lo que podrás disfrutarlo durante todo el fin de semana si lo descargas ya. Entérate aquí cómo.

Recuerda que esta prueba gratuita solo incluye el modo Battle Royale del último Call of Duty del mercado, el llamado Blackout, donde se enfrentan hasta 100 jugadores en un gigantesco mapa, en el que es posible encontrar todo tipo de armas, accesorios y hasta vehículos, resultando ganador el último que sobreviva. Así es, se trata de una batalla a muerte y que también puede jugarse (y ganarse) en equipos.

Este periodo de prueba es bastante particular, ya que a diferencia de algunos otros que han surgido en los últimos tiempos y que normalmente duran entre 2 a 4 días, esta prueba durará toda una semana, por lo que tendrás tiempo de sobra para probarlo y disfrutarlo. ¿Y qué mejor que este mismo fin de semana? Por eso, te recomendamos, ya que es viernes, empezar a descargarlo desde ya en la plataforma que tengas, ya sea PS4, Xbox One o tu PC. Aquí te dejaremos los pasos.

Descargar free trial de Call of Duty BO4 Blackout en tu PS4

1. Ve a este enlace desde algún navegador, puede ser tu celular

2. Deslízate hacia abajo hasta la parte que indica “Get Black Ops 4 Now” y elige en la parte de los menús desplegables a la izquierda:

- Blackout Free Trial

- PlayStation 4

- United States

Nota: como verás, en la lista de regiones, no aparece Perú, por lo que probablemente necesites una cuenta de Estados Unidos de PlayStation Network para descargar el demo. Puedes hacer eso desde tu propia PS4 si es que aún no tiene una. No te preocupes, como no se trata de una compra, no necesitas hacer más.

3. Dale al botón “Download Free” y te llevará a la página de PlayStation Store desde donde puedes descargar la demo si estás en tu PS4 o mandarlo a bajar, necesitarás iniciar sesión con tu cuenta de PSN en esa misma página a la que te redireccionaron.

Descargar free trial de Call of Duty BO4 Blackout en tu Xbox One

1. Ve a este enlace desde algún navegador, puede ser tu celular

2. Deslízate hacia abajo hasta la parte que indica “Get Black Ops 4 Now” y elige en la parte de los menús desplegables a la izquierda:

- Blackout Free Trial

- Xbox One

- United States

3. Dale al botón “Download Free” y te llevará a la página de Microsoft Store. Desde ahí mismo, asegúrate de haber iniciado sesión con tu cuenta de Microsoft/Xbox Live.

4. Ve a la parte de la derecha donde se marca un precio y busca el ícono de tres puntos al lado de “buy”

5. Selecciona “Free Trial”

6. Blackout estará disponible en tu cuenta y podrás descargarlo desde tu Xbox One.

Descargar free trial de Call of Duty BO4 Blackout en tu PC

1. Asegúrate de que cuentas con los requisitos mínimos (al menos algo cercano):

Sistema Operativo: Windows 7 64-Bit o superior

Procesador: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

RAM: 8GB RAM

Almacenamiento: 80GB de espacio

Video: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB o Radeon HD 7950 2 GB

DirectX: compatible con versión 11.0 o equivalente

Conexión de internet de banda ancha

Sonido: DirectX Compatible

2. Ve a este enlace e inicia sesión con tu cuenta de Blizzard (Battle.net) si no tienes una, dale a “Mi cuenta” (esquina superior derecha) y luego a “Crear cuenta gratuita”.

3. Dale al botón “probar” debajo del listado de precios del juego.

4. Una vez en esta página dale al botón de Windows y el instalador se descargará.