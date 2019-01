Bandai Namco anuncia el juego Project Z como sucesor de Dragon Ball FighterZ

El desarrollo del sucesor de Dragon Ball FighterZ, Project Z, ha sido confirmado por Bandai Namco, ya que, a través de sus redes sociales, la empresa ha dado los primeros detalles sobre esta nueva entrega de la franquicia.

La casa desarrolladora dio esta noticia a todos sus fans desde su cuenta oficial en Twitter, lo cual ha generado mucho hype entre sus seguidores, pues no solo mostró el nombre del nuevo proyecto, sino que también prepara sorpresas para los demás títulos de la franquicia Dragon Ball.

Hace unos días, Bandai confirmó la fecha de estreno del nuevo videojuego exclusivo de Nintendo Switch, Dragon Ball Heroes World Mission. El título de cartas fue anunciado en 2018; sin embargo, la empresa confirmó que llegará el 5 de abril a la consola híbrida, pero solo de España.

Project Z será el nuevo RPG de acción de la empresa, pero dará más información sobre el título al finalizar Dragon Ball FighterZ World Tour, que tendrá lugar los días 26 y 27 de enero en Los Ángeles.

In 2019, the project of a New Game focusing on the World of Dragon Ball Z begins!

And more news coming to DRAGON BALL Fighter Z! The Warrior from Universe 11 is joining the fight!

More information to be revealed at the DRAGON BALL FighterZ World Tour Finals in January 26th ~ 27th https://t.co/K8tc4BvnZa