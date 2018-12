Titan RTX: Battlefield V y Shadow of the Tomb Raider a 8K y 60fps en ultra con SLI [VIDEO]

El youtuber Thirty IR ha publicado dos videos mostrando gameplay de Battlefield V y Shadow of the Tomb Raider en una resolución de 8K. Una de las gamas más altas de tarjetas gráficas de NVIDIA serían capaces de alcanzar esta resolución hasta ahora impensanda para los videojuegos, incluso para la más reciente serie RTX con su modelo de alta gama RTX2080.

Dos recientes videojuegos de la generación actual han sido utilizados para un experimento sobre el gaming en 8K: Shadow of the Tomb Raider y Battlefield V. El youtuber Thirty IR utilizó dos potentes tarjetas gráficas para lograr semejante hazaña.

La configuración que hizo Thirty IR fue con motivo de lograr un estado jugable y hasta en gráficos ultra para ambos juegos en 8K UHDV, es decir a 7680 por 4320 píxeles. Este youtuber utilizó dos aceleradores NVIDIA Titan RTX en conjunto por SLI.

Según este youtuber y ávido jugador, la razón principal por la que no es posible jugar en 8K en configuraciones ultra con la RTX2080Tis fue principalmente porque su RAM de video es de tan solo 11GB. Sin embargo, las Titan RTXs tienen 24GB de VRAM lo que las hace capaces de correr, al menos estos dos juegos, en 8K con SLI.

Esto abre una brecha de performance relativa entre las Titan RTX y las RTX2080TI, las cuales, en términos teóricos, no tienen mucha diferencia. Sin embargo, la grancantidad en VRAM de la Titan RTX es crucial para alcanzar resoluciones mayores.

Sin embargo, es preciso mencionar que para Battlefield V fue necesario configurar una combinación de opciones entre ultra, alto y medio, así como desactivar todo tipo de anti-aliasing para llegar a la performance del video. Con esto, las Titan RTX en SLI fueron capaces de correr el juego de EA a 60 cuadros por segundo (fps) en 8K.

No fue lo mismo para Shadow of the Tomb Raider, donde se registró un promedio de entre 18 y 23 cuadros por segundo. Sin embargo, para este título si se utilizó todos los gráficos en ultra, por lo que seguramente desactivando algunas opciones la experiencia mejore hacia algo totalmente jugable.