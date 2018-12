The Game Awards 2018: Estos son todos los ganadores que dejó la gala de premiación

The Game Awards 2018 llegó a su fin y dejó grandes sorpresas entre anuncios de nuevos títulos, actualizaciones importantes para juegos existentes y una gran lista de premiaciones en más de 20 categorías que dejó atónitos a todos los gamers alrededor del mundo. Repasa aquí la lista completa de ganadores de la ceremonia más importante de la industria en el año.

La gala no podía empezar de mejor manera, ya que a poco de anunciar el final del pre-show, el productor y director del evento Geoff Keighley, invitó a escena a tres de las personalidades más importantes de la industria: Reggie Fils-Aime de Nintendo, Phil Spencer de Xbox y Shawn Layden de PlayStation. Ejecutivos y representantes de las tres marcas de consolas líderes en el mercado, y un trío que no se reúne sin grandes razones.

Entre los anuncios más importantes, dentro de los llamados 'World Premiere' destacaron una gran variedad de títulos como Anthem, Rage 2, Stranger Things 3 The Game, Atlas, Crash Team Racing Nitro Fueled. entre otros.

La ceremonia cerró con la interpretación de The Game Awards Orchestra que interpretó un medley incluyendo partes de los soundtracks que aparecieron en los videojuegos nominados a juego del año, antes de anunciar al juego del año.

El videojuego más galardonado de la noche fue Red Dead Redemption 2 con estatuillas. Estos fueron todos los ganadores de las más de 20 categorías en The Game Awards 2018 . Sin embargo, el ganador de la categoría máximo, aquella equivalente a 'mejor película' en los Óscar, fue God of War que se alzó con el GOTY (Game of the Year) en la ceremonia de esta noche.

Mejor juego de actualización constante

- Fortnite

Mejor direcciónde juego

- God of War

Mejor Narrativa

- Red Dead Redemption 2

Mejor dirección de Arte

- Return of the Obra Din

Mejor banda sonora

- Red Dead Redemption 2

Mejor diseño de audio

- Red Dead Redemption 2

Mejor actuación

- Roger Clark como Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2

Mejor juego independiente

- Celeste

Mejor juego de carreras

- Forza Horizon 4

Mejor jugador de esports

- SonicFox

Mejor juego móvil

- Florence

Mejor creador de contenido

- Ninja

Mejor juego VR

- Astro Bot

Mejor esports del año

- Overwatch

Mejor videojuego de rol

- Monster Hunter: World

Mejor videojuegode acción

- Dead Cells

Mejor evento de los esports del año

- League of Legends World Championships

Mejor equipo de los esports

- Cloud9

Mejor hosts de esports

- Sjoks

Mejor entrenador de esports

- Reapered

Mejor momento de los esports del año

- Cloud9 come back contra Faze

Mejor juego de estudiantes

- Combat 2018

Mejor juego de lucha

- Dragon Ball FigheterZ

Mejor juego familiar

- Overcooked 2

Mejor debut de juego independiente

- The Messenger

Juego del año

- God of War