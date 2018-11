Memorabilia Gamer: Pokémon Oro y Plata cumplen 19 años [FOTOS Y VIDEO]

19 años han pasado desde aquel 21 de noviembre de 1999 en Japón, cuando por fin, tras tres largos años del nacimiento de un fenómeno sin precedentes, llegaba la primera continuación (de las muchas) de una de las franquicias más exitosas de la historia. Nos referimos a Pokémon Oro y Pokémon Plata, la segunda dualidad de juegos Pocket Monster desarrollada por Game Freak que iniciaría la tendencia de secuelas pokémon hasta nuestros días.

Pokémon fue el gran responsable de un enorme resurgimiento por el interés del Gameboy. Que si bien no estaba sufriendo una baja exagerada en popularidad, ya contaba con siete largos años de vida útil. De no haber sido por Satoshi Tajiri, probablemente, el funcionamiento del Gameboy con su accesorio estrella, el Cable Link, nunca hubiera explotado. Esto precisamente fue lo que pasó en el Japón de 1996, cuando se estrenaron los primeros Pokémon Rojo y Pokémon Verde.

Tras el fenómeno mundial que significaron ambos juegos, se crearon un juego de cartas, una serie de manga, se occidentalizaron los títulos y se creó un anime que dura hasta nuestros días. Pero para los últimos meses de 1999, el mundo vería por primera vez la confirmación de que el fenómeno Pokémon iba a extenderse por muchos, muchos años más.

¿Qué tienen de especial Pokémon Oro y Pokémon Plata?

Pokémon Oro y Plata fueron originalmente planeados como Pocket Monster 2 (en su originario Japón). Según el sitio especializado Bulbapedia: "Pokémon Oro y Plata son probablemente los títulos más discutidos e investigados de todos los lanzamientos en la serie principal de juegos de Pokémon durante todo el transcurso de la historia en la franquicia".

El lanzamiento de Pokémon Oro y Plata puede ser uno de los más esperados de toda la saga y seguramente uno de los mas misteriosos. Con una gran cantidad de anécdotas y detalles que no han dejado de ser espectaculares y enriquecedoras de nuestro entusiasmo por la serie.

Fue una época dorada de discusiones, especulaciones y rumores en los últimos días donde la Internet aún no era una realidad común en la mayoría de hogares del mundo, mucho menos en nuestra región. La gente y los fanáticos de la saga y el anime conocía de primera mano todos los detalles que sutilmente negaban la inexistencia de una secuela en desarrollo.

El por entonces pokémon más legendario de todos Ho-oh tenía y tuvo una estelar participación tanto en la introducción del anime como en uno de sus capítulos. Casi nadie sabía de quién se trataba en ese entonces y evidentemente no era ninguno de los 151 pokémon conocidos.

Nintendo anunció en 1997 los primeros detalles sobre la nueva generación de juegos de Pokémon. Serían llamados Pocket Monster 2: Gold & Silver. Se suponía que estos títulos llegarían para fines de ese año y su plataforma sería la clásica Gameboy de color monocromático. También incluiría compatibilidad con la Super Game Boy, que mejoraría su aspecto.

La historia de cómo y por qué estas primeras versiones de Pokémon Oro y Plata nunca llegaron al mercado todavía no son claras. Pero todo parece indicar que no hubo consenso de todas las partes involucradas. Después de todo, Pokémon Azul y Rojo recién serían lanzados para occidente en 1998, ese mismo año se lanzaría la Gameboy Color y los planes de funcionamiento y extensión del catálogo de la Gameboy original pudieron sonar no tan convincentes.

De igual forma, la historia ya es conocida y Pokémon Oro y Plata significarían un paso adelante en muchos aspectos para la saga, mejorando e innovando en casi todos los aspectos del juego original, y dando pie, gracias a su éxito comercial, a toda una seguidilla de secuelas y nuevas generaciones que llegarían para Pokémon y las consolas de Nintendo en el futuro. Cyndaquil, Chikorita y Totodile fueron tan solo los primeros recién llegados de una larga lista de starters, que continuo hasta Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Lets Go Eevee.

Te dejamos, varios videos en YouTube sobre las betas de Pokémon Oro y Plata desarrolladas para la Gameboy original y que nunca llegamos a ver. Estos videos se hicieron públicos hace relativamente poco tiempo.