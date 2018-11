Pokémon Let’s Go Pikachu / Eevee fue lanzado oficialmente en LawGamers y estuvimos ahí para contártelo [VIDEO]

¡Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee ya está a la venta oficialmente en todo el mundo!. El lanzamiento se hizo a través de un evento especial de la tienda LawGamers en el centro comercial Real Plaza Salaverry. Y nosotros estuvimos ahí junto con Gabu, de ItzMeGabu, para contarte todos los detalles. ¡No olvides ver nuestro video completo!.

El público comenzó a hacer cola para su ingreso en las afueras del lugar desde las 10:30 p.m. Y, ya dentro, el ambiente fue idóneo, con música de Pokémon de fondo y una gran atmósfera para celebrar tamaño lanzamiento.

Gabu fue la primera en probar Pokémon: Let's Go en la única pantalla disponible del evento para probarlo. Además, se armó una pequeña activación donde los asistentes pudieron fotografiarse con el gorro de Red y tener a Pikachu o a Eevee en la palma de sus manos para una dinámica en Instagram donde pudieron elegir entre ser parte del Team Eevee o Team Pikachu.

La prensa puede acceder minutos antes al evento, alrededor de las 11:45 de la noche. Pocos minutos después, los asistentes en general pudieron entrar para observar y probar el juego. Se realizó un sorteo para ganar ambos títulos. Entre los participantes hubo tanto prensa como asistentes.

Ya dentro del lugar, se pudo apreciar el bundle de Nintendo Switch con Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee, así como la nueva Poké Ball Plus que potenciará la realidad aumentada tanto del juego como de Pokémon GO a niveles nunca antes vistos.

El centro comercial del Real Plaza Salaverry es también un gimnasio de Pokémon GO, por lo que muchos entrenadores pudieron aprovechar la oportunidad para preparar su cuenta en la aplicación de Niantic. Podrás conocer estos y muchos más en el video que ha preparado Gabu, donde contará todos los detalles del evento de lanzamiento de Pokémon: Let's Go.

Pokémon: Let's Go Pikachu! y Pokémon: Let's Go Eevee! salió a la venta hoy 16 de noviembre a las 00:00 en este evento especial de LawGamers. para Nintendo Switch. Su precio es de S/. 239. Sigue este enlace para enterarte más sobre tan esperado título de la franquicia.