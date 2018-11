YouTube: Nintendo le gana batalla a la emulación y exige más de 12 millones de dólares en compensación [VIDEO]

Nintendo ganó la demanda a los sitios LoveROMS.com y LoveRETRO.com. Una demanda que fue entablada en julio de este año. El tribunal de Arizona ha indicado que Jacob y Crstian Mathias, quienes administraban ambos sitios, son culpables de violar los derechos de autor de Nintendo y ahora deberán pagar la suma completa de $12.23 millones de dólares en compensación por los daños ocasionados a la compañía por distribuir ROMs.

Todos recuerdan el escándalo que protagonizó Nintendo por sus demandas contra los sitios web LoveROMS.com y LoveRETRO.com, uno de los primeros pasos de la compañía del fontanero en su cruzada contra los sitios de ROMs y emuladores, que provocarían paralelamente que sitios como Emuparadise y Theisozone.com abandonen su oferta de roms o terminen desapareciendo.

Al parecer, Nintendo ha logrado dar un paso importante en su cometido, ya que acaba de ganar la demanda que entablo a los dos primeros sitios web mencionados: LoveROMS.com y LoveRETRO.com, quienes deberán pagar más de doce mil millones de dólares en compensación por los daños.

En julio de este año, el mundo de los videojuegos retumbó, especialmente en los sectores dedicados a la emulación y la preservación de títulos pasados, cuando Nintendo entabló una demanda a algunos sitios web conocidos por ofrecer ROMs (copias en digital de videojuegos) y también emuladores. Esto provocó que dichos populares sitios cierren repentinamente ante la sorpresa de los fans.

Tan solo semanas después, otro golpe llegaría por parte de la gran N, aunque de manera indirecta. Emuparadise, quizá el portal más surtido y completo entre los que ofrecían ROMs y descargas de videojuegos también cerró las puertas, aunque solo de su apartado para descargas más no todo su contenido.

La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fanáticos. En el sitio mismo, el creador de Emuparadise afirmó que el cierre de su sitio era para prevenir una demanda, algo que Nintendo le habría advertido. En el mismo, expresó sentirse agradecido con el apoyo y la acogida que los fans habían brindado a la página por años. Mencionó además que recibió cartas de soldados en servicio, que afirmaban haber recordado grandes momentos de su infancia descargando los juegos de su niñez mientras estaban en el ojo del conflicto o de la guerra misma.

El mismo creador de Emuparadise dejó un sentido mensaje en el sitio web para entonces, llamado "Emuparadise está cambiando", y donde, entre otras cosas, afirma:

"No vale la pena para nosotros el arriesgarse a estas desastrosas consecuencias. No puedo, en buena conciencia, arriesgas los futuros de los miembros de nuestro equipo, quienes han contribuido al sitio a través de los años. Hemos mantenido a Emuparadise por el amor a los juegos retro y para que tú puedas revisitar esos buenos momentos. Lamentablemente, no es posibles ahora mismo hacer tal cosa de una manera que haga felices a todos y nos mantenga lejos de problemas."

Las críticas no tardaron en llegar en todo tipo de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Muchos afirman que Nintendo no ofrece nada entre sus numerosos servicios que pueda suplir la perdida de disponibilidad para millones de juegos que estaban presentes en dichas páginas. Clásicos ejemplos son las traducciones hechas por fans a juegos que nunca llegaron a tener traducción oficial, o que incluso, jamás llegaron a lanzarse para occidente, como es el caso de Mother 3 (segunda secuela de Earthbound) para Super Nintendo, por mencionar alguno de los tantos casos.

Semanas más tarde, otro gigante y conocido sitio de ROMs caería, otra vez como prevención ante la amenaza de Nintendo: Theisozone. Otro popular sitio que no solo contaba con juegos sino también con guías de todo tipo para la comunidad. En este caso, todo el sitio fue eliminado por sus creadores por supuestas rencillas interiores.

Quizá lo más grave de todo el asunto es lo que mencionan distintos analistas de la industria, cuando señalan de manera directa a Nintendo como una empresa que no ofrece nada para la preservación de los mismos. Al momento de lanzarse el servicio de Nintendo Switch Online, que prometía juegos de NES, muchos esperaron un gran catálogo de los mismos, pero los resultados fueron decepcionantes.

Cabe indicar que los sitios mencionados no solo ofrecían videojuegos de Nintendo, sino de otras empresas y consolas, como de Sega, Sony PlayStation e infinidad de juegos y sistemas de empresas que incluso ya no existen. Por lo que es poco claro el tema de las licencias. Sin embargo, la ley de patentes no hace una clasificación para los videojuegos, tratándose como piezas intelectuales de cualquier tipo. Para que algún videojuego pueda ser declarado de “dominio público” tendrían que pasar 75 años desde su creación. El primer videojuego comercial de la historia, Pong, no ha cumplido aún ni 50 años.

