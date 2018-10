Se revela el nuevo mapa entero de Fallout 76 [FOTO]

Fallout 76, la nueva aventura de la extensa serie de Bethesda, y que está próxima a estrenarse, tendrá un elemento que permitirá la evolución de la saga como nunca antes, ya que el nuevo mapa se convertirá en un ambiente siempre en línea para permitir que jugadores se unan en juegos multijugador permanentemente.

Fallout 76 permitirá que docenas de jugadores exploren y emprendan aventuras juntos, sea como enemigos o aliados. Para asegurar esto el mapa tendrá la extensión necesaria. No solo en su tamaño, también en la variedad de actividades que ofrece.

Los NPC humanos no serán el principal factor en la trama del juego, ya que Bethesda ha afirmado que serán los jugadores mismos quienes entre sí modifiquen la experiencia. Asimismo, los NPC robots, grabaciones y la narrativa ambiental serán los encargados de implicar la trama.

Bethesda afirma que Fallout 76 es el juego más grande que jamás haya creado. Durante el E3 de este año también afirmaron que Fallout 76 será “cuatro veces más grande que Fallout 4”. Como sabemos, Fallout 4 tiene uno de los mundos más extensos de la octava generación.

Se reveló, para sumar y confirmar estas afirmaciones, el que sería el nuevo mapa completo de Fallout 76. Se trata más de un diseño preliminar que el acabado final, pero se puede notar que está basado en Wilderness Survey #76-2076.2.

El mapa contiene variedad de carreteras principales y secundarias, interestatales, rieles, montañas, riscos y un rio. El punto de partida para los jugadores estará situado en ‘Vault 76’.

Fallout 76 será la próxima entrega de la serie Fallout, presentándose como una precuela de los juegos anteriores. Los jugadores tomarán el rol de habitantes del Vault, un auténtico páramo no domesticado. El videojuego llegará para PS4, Xbox One y PC (no estará en Steam en el lanzamiento). La fecha programada de lanzamiento es el 14 de noviembre.

Si quieres ver el mapa en una resolución alta ingresa a este enlace (aquí).