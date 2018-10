Nintendo Switch Pro: Todos los cambios que llegarían con la nueva versión de la consola [ANÁLISIS]

La información de parte del Wall Street Journal acerca de una nueva versión de Nintendo Switch, posiblemente llamada New Nintendo Switch o Nintendo Switch Pro, y que estaría planificada para el 2019 han caído como balde de agua fría en los portales de la industria alrededor del mundo.

Nintendo Switch tiene menos de dos años en el mercado y los rumores acerca de una versión revisada ya habían empezado de mano de algunos analistas de la industria hace ya casi dos meses. Entre los posibles nombres para esta nueva versión de la consola están Nintendo Switch Pro y New Nintendo Switch.

El sentimiento generarla que está generando la afirmación del Wall Street no está dejando contentos a muchos jugadores y críticos de videojuegos. Muchos de ellos consideran que una decisión así correspondería a algo poco premeditado, sobre todo si se se hacen realidad todos los rumores que han estado circulando desde agosto sobre la nueva revisión de Nintendo Switch.

Fue un conocido periodista y muy involucrado personaje de la industria, llamado Marcus Sellars, quien a través de Twitter soltó la bomba en el pasado mes de agosto. En un tuit, Sellars reveló no solo que llegaría una revisión de la consola llamada Nintendo Switch Pro, sino que además brindaba las especificaciones técnicas y todos los cambios que esta tendría.

Sellars menciono en un tuit del pasado 18 de agosto, que luego sería borrado, las especificaciones de la versión ‘mejorada’ de Nintendo Switch. Esta contará, según Sellars, con 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno y capacidad para hacer escalado dinámico a resolución 4K.

El periodista también confirmó a otros analistas y periodistas del medio que el nuevo Nintendo Switch contaría con un sistema en chip Tegra X2. Los procesadores Tegra X1 y Tegra X2 cuentan con 256 núcleos paralelos de arquitectura CUDA, pero lo que diferencia al Tegra X2 es que cuenta con núcleos basados en PASCAL, un tipo de procesador gráfico con soporte GPGPU. Las diferencias con el chip Tegra X1 son sustanciales, contando con mayor poder de procesamiento, más eficiencia, doble ancho de banda de bus doblando los bits (128) de la actual Nintendo Switch (64 bits).

Sellars también mencionó en otro tuit que esta nueva consola tendrá capacidad para hacer streaming, con conexión a Twitch.tv. Algo que sin duda marcaría un final en el historial que tiene Nintendo de conservar todos los derechos de reproducción para sí mismo con sus títulos first party, como con los juegos de Mario, Zelda, Smash Bros, etc.

Pero lo más escandaloso y quizá grave de las predicciones que ha hecho Sellars es sin duda el hecho de que esta versión mejorada de Switch tendrá juegos exclusivos que no serán compatibles con la Nintendo Switch original lanzada en 2017. Esto quiere decir que existirá una biblioteca exclusiva para esta eventual ‘Switch Pro’. Marcus mencionó que uno de estos juegos ‘Switch Pro only’ sería la remasterización de Resident Evil 2.

Otro cambio sustancial de acuerdo a estas especulaciones, es que Nintendo no obligaría a los desarrolladores a hacer juegos compatibles para la Nintendo Switch original, dejando la posibilidad para los creadores de elegir si hacer un exclusivo para la consola de Nintendo más potente. Solo los juegos first party de Nintendo tendrían siempre la posibilidad de ser ejecutados en cualquiera de las dos versiones de Nintendo Switch.

Esto abre la posibilidad de que Nintendo comience a posicionar a su Nintendo Switch original como una alternativa más familiar, que contaría con todos los juegos first party de Nintendo; y promocionar a la nueva versión con mayor potencia como la alternativa para los jugadores más interesados en oferta gráfica y potencia. La nueva Nintendo Switch o Nintendo Switch Pro puede ser la opción ‘hardcore’ de Nintendo.

Marcus Sellars ya hizo predicciones antes que resultaron ser ciertas. Por ejemplo, Sellars confirmó con tiempo de anticipación la llegada de Fortnite, Diablo III y Dark Souls Remastered para Nintendo Switch. Algunos usuarios afirman que también hace predicciones erróneas y que suele borrar muchos tuits, sobre todo los que incluyen predicciones que no llegaron a cumplirse. Sin embargo, con respecto a la nueva versión de Nintendo Switch, sus alcances parecen haberse cumplido.

Algunos analistas estiman que estas predicciones resultan ser bastante precisas y extensas como para relacionarlo a un tipo de desinformación. Sin embargo, si bien los rumores de la llegada de un Nintendo Switch Pro o ‘New Nintendo Switch’ (como podría llamarse también repitiendo lo hecho con la Nintendo 3DS) ya han sido parcialmente anunciadas, todavía hay muchas cosas dentro de lo dicho por Sellars que están por confirmarse o no en el futuro.

Para sumar más puntos al rumor, es conocido lo expuesto en un artículo de Metro Entertainment, que mostró una declaración de Ubisoft, por medio del director de marca de Rainbow Six Siege, Alexander Remy, afirmando que el videojuego no puede ser ejecutado por la Nintendo Switch debido a que no cumplía con los requerimientos necesarios.

Remy afirmó puntualmente algo que hace crecer sospechas sobre cómo llegaría el popular videojuego a una consola de Nintendo, algo que nunca confirmaron que no existiría.

Otra de las estimaciones a considerar es una esporádica baja en el precio de la Nintendo Switch original. Lo cual dependerá mucho de la fecha elegida para lanzar esta presunta nueva versión de la consola. El precio ensayado por el canal de YouTube de ReviewTechUsa para la Nintendo Switch es alrededor de 199 dólares, y 299 a 349 dólares para la nueva versión.

Con lo anunciado por Wall Street Journal acerca de los planes de Nintendo de sacar una nueva Nintendo Switch para 2019, el mencionado Marcus Sellars publicó otro tuit refiriéndose a la razón por la que sus tuits original fueron borrados por él mismo. Dando a entender que se trataba de una información confidencial.

En el tuit se lee "Ahora ya saben por qué tuve que borrar mi primer tuit acerca de ello"

Now you know why I had to delete my first tweet about it.