Conoce los cinco juegos gratis que acaban de llegar a esta consola [VIDEOS]

Llegó el mes de octubre y que mejor que recibirlo con cinco nuevos juegos gratis para que puedas disfrutarlos en tu PlayStation 4 o PC, a pesar que la lista es corta estos cinco títulos son dignos de estar en tu biblioteca de juegos y puedas disfrutar de ellos las veces que quieras.

Esta propuesta de cinco juegos gratis está encabezada por el juego de pelea Let it Die, el cual migró de la PS4 a la PC a través de Steam, pero ¿alguna vez pensaste en jugar algún MOBA en la PlayStation 4? Pues para responder a tu pregunta lee lineas abajo y conoce esta genial lista.

Let it Die

Este título pertenece al género Hack and Slash, el cual tuvo su paso por la consola de Sony; sin embargo, hace unos días llegó a los ordenadores PC desde la tienda virtual de Valve, Steam. El usuario podrá elegir entre un panel de luchadores, quienes son monstruos y otros personajes tan geniales como el Uncle Death, o los tan peligrosos de la banda de los Jackals. Dentro de Let it Die podrás explorar mazmorras en donde te enfrentarás a distintas criaturas usando un gran arsenal de armas. Además, el juego presenta la opción de multijugador en la que puedes hacerle un vs a tu amigo y ver quien es más pro en las peleas. Para descargarlo dale click aquí.

Meet the Miner - WDR VR Bergwerk

Si te interesa mucho la minería este juego está hecho para ti. Meet the Miner te permite ser un minero, pero no creas que jugarás sentado, pues necesitarás los visores de realidad virtual, ya que realmente serás parte del juego e irás muchos metros bajo tierra para conocer cómo es el trabajo dentro de una mina hace un siglo. Descárgalo entrando a este enlace.

Heavy Metal Machines

Los MOBA's están de moda y no solo League of Legends o Dota 2 son la única opción, pues dentro de este juego tú y tres amigos más deberán manejar a altas velocidades para lanzar una bomba en la base enemiga. Cada auto tendrá sus propias habilidades, al igual que armas e historia personal. Descárgalo aquí.

Monster Hunter Stories: The Adventure Begins

Tal vez has escuchado Monster Hunter, sea en animes o videojuegos, pero hasta el momento no lo jugaste, pues te cuento que ahora puedes descargarlo gratis a tu PC y convertirte en un cazador de bestias y dragones. El título de Capcom promete brindar muchas aventuras de acción a todos los gamers a través de tu celular. Luego de su reciente llegada a Nintendo 3DS, este juego ya se encuentra disponible para Android e iOS. En esta versión no cazaremos monstruos, pero si los capturaremos y adiestraremos, pero lo increíble es que si decides comprar el juego final tu progreso podrás transferirlo.

Dark Eclipse

Líneas arriba anunciábamos un MOBA donde los protagonistas eran los autos, pero ¿no te ha pasado por la cabeza ser tú el que encarne al héroe que eliges y tengas épicas batallas? Pues todo esto es posible con Dark Eclipse, ya que es el primer juego del género en realidad virtual donde enfrentarás a otros jugadores en un mundo postapocalíptico de fantasía oscura. Dentro del juego tendrás el control de tres personajes, quienes tienen habilidades especiales, y los llevarás a través del mapa para tener batallas geniales. Con Dark Eclipse, el género de MOBA dejará de ser el mismo, pues migra de los gráficos 2D para ofrecer otro tipo de perspectiva y experiencia de usuario. Este título está disponible en la PS Store gratis y necesitas los visores de realidad virtual de PlayStation para poder jugarlo. Dale click aquí para que empieces nuevas aventuras.