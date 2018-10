Sony decide cerrar los servidores de tres juegos de PlayStation [VIDEOS]

Sony decidió habilitar hace unos días el crossplay para que los fanáticos de Fortnite puedan jugar este famoso battle royale desde una PlayStation 4 con los demás usuarios de otras videoconsolas, pero este género no es extraño a la empresa japonesa, pues en el 2012 crea el título PlayStation All-Stars Battle Royale exclusivo para PS3 y PS Vita, en donde podíamos jugar el rol de personajes icónicos de la franquicia como Kratos, Sweet Tooh, Parappa o Sly Cooper.

Sony anunció que cerrará los servidores para el modo online de su juego de supervivencia PlayStation All-Stars Battle Royale, debido al bajo número de ventas y usuarios que juegan este título; sin embargo, la empresa japonesa dijo que todavía se podrá disfrutar del título a través de sus modo campaña y el multijugador en modo pantalla compartida.

La decisión de cerrar los servidores del juego de pelea a partir del 25 de octubre hace pensar que el título pueda recibir futuras actualizaciones por parte de Sony para que los usuarios sigan jugando este juego que tiene en el mercado 6 años, pero también se especula que el cierre del brawler signifique que la empresa tenga algo en manos y pueda sacar una nueva IP por parte de SuperBot Entertainment.

Este no sería el único juego que se quedaría sin online, pues en la lista también se encuentra el clásico Twister Metal y Warhawk. El primero no tendrá las funciones online disponibles para PS3 y ya no se podrá ser host o unir a una partida en línea desde el 25 de octubre del 2018.

Warhawk cerrará sus servidores en linea el 25 de octubre también, a pesar de ser un juego online exclusivo, significa que no se podrá jugar más el título, a no ser que la PS3 se encuentre en modo LAN, ya que solo tendrá red local.

Entre los tres títulos el más afectado es Warhawk, ya que es netamente un juego online no cuenta con modo campaña y se necesitarán varias PS3 para poder jugarlo en una conexión LAN. Por estos motivos es mejor que prendas de una vez tu PlayStation 3 y disfrutes de estos títulos.