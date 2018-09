Super Mario Bros: Un humano superó el tiempo récord de una computadora en completar el juego [VIDEO]

Super Mario Bros es el juego que popularizó por completo el género de las plataformas y que incluso llegó a salvar a la industria, como dirían algunos estudiados en el tema. La popularidad de este juego de 1985 no se limita a los años ochenta puesto que hoy en día continua siendo cotizado entre los círculos de speedrunners en el mundo. Ya que dada su popularidad, representa una buena oportunidad de coger notoriedad.

En el pasado ya han existido casos de ‘speedrunners’ que incluso tuvieron la oportunidad de conocer al mismo creador del juego, Shigeru Miyamoto. Como pasó con Andrew Gardikis, quien en el 2010, falló miserablemente al tratar de demostrar su velocidad para completar el juego frente a su propio creador.

Sin duda, hablamos de uno de los juegos más conocidos, populares y reconocidos a nivel mundial, la misma razón por la cual las cifras récord registradas en sitios como speedrun.com se actualizan con el pasar de los meses. Algo que cada vez resulta ser más díficil y tedioso.

El momento de lograr una cifra récord que quedará grabada para la posteridad, y sobretodo tratándose de un videojuego tan popular, es sin duda algo que se experimenta una vez en la vida y por poquísimas personas. Pues es lo que recientemente logró el speedrunner Kosmicd12, al superar el récord de Super Mario Bros vigente por casi un tercio de segundo menos que la pasada marca hecha 4 meses atrás.

Kosmic impuso la marca de cuatro minutos y 55 segundos. Lo que ha logrado este jugador no es algo para no impresionarme ya que no solo representaba la primera vez que hacía un speedrun de este videojuego, sino que el máximo logrado por una máquina (un software especializado en completar el juego de la manera más rápida) era también de 4:55, haciendo que Kosmic sea el primer humano en romper la barrera de tiempo de 4:55 en la historia.

El jugador rápidamente entró en euforia y hasta nerviosismo tras convertirse en el nuevo hombre récord mundial en completar Super Mario Bros. “Esto no es real, no es la vida real, listo y ya, no sé qué más decir” repetía después de lograr la hazaña. Probablemente tome muchos meses o quizá hasta años, si es que vuelve a ocurrir un evento de tal naturaleza en completar la marca ya impuesta por Kosmic.

Los 'speedruns' son intentos realizados por jugadores por completar ciertas modalidades de un juego, puede incluir el uso o no uso de ciertos trucos, glitches, la prohibición de atajos y hasta utilizar ventajas como herramientas de asistencia (tool assisted runs). Todos estos se organizan entre categorías.