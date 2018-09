God of War: director de la primera entrega no ha jugado la nueva edición por este motivo

La nueva edición de God of War para PlayStation 4, donde vemos a Kratos junto a su hijo Atreus descubrir un nuevo mundo, el cual pertenece a la mitología nórdica ha generado que se convierta en uno de los mejores juegos de PS4 en lo que va del año. La nueva edición del título se lanzó el 20 de abril del 2018 para la consola de Sony.

El título dirigido por Cory Barlog, hasta el momento, tiene buenas críticas por los mismos usuarios y medios especializados, a pesar de que se nota la ausencia de Dave Jaffe, director de la entrega original de God of War que salió para PlayStation 2.

La nueva edición de God of War lleva 5 meses disponible en el mercado digital y físico; sin embargo, varias personas en el mundo no han podido probar este título por distintas razones y uno de ellos es Dave Jaffe, quien a través de Twitter respondió a un seguidor que escribió "Jaffe odia secretamente el nuevo God of War".

Jaffe admitió en su Twitter que no jugó el nuevo God of War de PlayStation 4, pero a su vez señaló el motivo por el que todavía no prueba el nuevo título de Santa Monica Studios.

"No he jugado al nuevo God of War. No porque no crea que me encantaría, sino porque sería como salir a cenar con una mujer por quien estabas completamente loco (la cual superaste pero profundamente la sigues queriendo) y ahora ella es más atractiva, ardiente, rica y tiene un novio genial".

I haven't played the new GOD OF WAR; no desire to. Not because I don't think I'd love it, but because it feels like going out to dinner with a girl you used to be crazy about (that you ARE over, but deep down you will always love) and her hot, rich, way cooler, new boyfriend. https://t.co/j7H7LeB35Y — David Jaffe (@davidscottjaffe) 15 de septiembre de 2018

También aseguró no tener problemas con Cory Barlog, nuevo director de God of War, con quien había trabajado en las entregas de GoW originales de PlayStation 2, y que de no haber sido por el cambio la franquicia ya estaría muerta.