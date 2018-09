Jugar Overwatch en esta plataforma podría hacer que te baneen

La razón sospechosa tiene nombre, se trataría de DXVK, una herramienta de compataiblidad para Wine (una plataforma que permite instalar software nativo de Windows en otras plataformas como Linux) que translada las acciones de DirectX 11 para la interfaz Vulkan de Linux. Algo que en realidad no representa malas intenciones.

Durante los últimos años, la plataforma Linux ha logrado salir un poco de la oscuridad con la que siempre se la ha relacionado por su reducida compatibilidad para los videojuegos. Recientemente, la plataforma Steam introdujo "Proton", una adición a Steam Play que permitiría instalar y jugar miles de juegos para Windows en clientes de Steam para Linux directamente.

Muchos jugadores de Overwatch han disfrutado el juego a través de Linux desde hace mucho tiempo con la modalidad mencionada. Pero desde el día de ayer empezaron a ser baneados. Un post de Reddit detalla las razones aparentes atrás de estas acciones:

Acción de cuenta: Cuenta clausurada - cuenta de Overwatch.

Infracción: Programas de trampas no autorizados ("hacks")

Actividad reciente en esta cuenta muestra el uso de un programa de trampas no autorizado, también conocido como "hack", que daña la experiencia de juego intencionada.

Se trataría de un mensaje que evidentemente parece indicar un baneo permanente y no temporal. Blizzard no mantiene una política de castigo por ejecutar sus juegos en Linux. Su foro comunitario afirma: "Jugar en Linux, o incluso Mac, a través de un emulador de Windows no está castigado con ban. Pero ya que el juego no está diseñado para correr en esos sistemas, no podemos garantizar estabilidad. Podrían ocasionarse problemas de rendimiento dependiendo de la máquina del usuario. En Blizzard no podemos brindar ayuda directamente en estos casos, pero existe un buen número de jugadores que juegan sin problema en este tipo de configuraciones. ¡Buena suerte en ello!".

Afortunadamente, el equipo de relaciones públicas de Blizzard aseguró luego que investigarían el caso con mayor profundidad con el equipo de desarrollo y prometieron una respuesta antes de finalizar el día. La promesa se cumplió cuando aseguraron que todos los baneos fueron levantados, aunque sin dar detalles sobre cual fue la razón detrás de los mismos. El equipo de anti-trampas de Blizzard ha sido puesto en contacto con el principal desarrollador de DXVK. Tendremos que esperar un buen desenlace en el futuro para los jugadores de Linux.