Nuestro análisis de Call of Duty Black Ops 4 'Blackout', el Battle Royale de la saga.

El nuevo Call of Duty Black Ops 4 ya está disponible para prueba a un gran número de gamers gracias a su beta abierta que arrancó hoy desde el mediodía, y diversas opiniones han comenzado a generarse desde entonces.

El género Battle Royale fue probablemente el mayor fenómeno ocurrido durante el 2017 gracias a juegos como PlayerUnknown's Battlegrounds y Fortnite, quienes lideraron los top de títulos más jugados durante un amplio rango de tiempo. Este género continúa dando que hablar, pues nos encontramos a pocas semanas de que se estrenen dos de las versiones más esperadas, a cargo de quizá las franquicias más importantes en el género de los shooters en primera persona.

Nos referimos por supuesto a la dualidad Call of Duty - Battlefield, los más grandes en el mainstream del género first person shooter. Este año, las alarmas están más que encendidas, puesto que Battlefield V contará con el nuevo modo Firestorm, el que será su apuesta en la mesa de ofertas del género en el mercado. Por su parte, Call of Duty, su eterno rival ha bautizado a su nuevo modo Battle Royale como 'Blackout' y su beta abierta acaba de estrenarse hoy para las dos consolas en las que se estrenará: PlayStation 4 y Xbox One. Los jugadores de PC tendrán que esperar hasta mañana para poder probar la beta, pero desde hoy pueden descargar el juego desde Battle.net.

Por eso mismo, hoy te hemos traído nuestro análisis sobre este importante paso que da la franquicia creada por Infinity War, y que a día de hoy es desarrollada también por Treyarch, creadores del título en mención.

El primer vistazo

Desde el inicio podemos notar que la sensación 'Call of Duty' sigue bien marcada, con un menú justo y detallado, más una primera vista hacia la apariencia del personaje que estarás utilizando, muy similar tanto a Call of Duty WWII como a otros títulos del género, tu squad aparecerá junto a ti. Eso sí, las opciones laterales llenas de opciones con perks y demás ya no están más presentes.

El tiempo de carga es relativamente rápido jugándolo desde un PlayStation 4. La primera caída te hará creer que el juego comienza de manera inmediata, cuando te ves a una distancia cercana al suelo tan solo planeando por el aire. Descuida, que tan solo caerás a la zona de calentamiento. Probablemente Treyarch ha dispuesto que los jugadores practiquen cómo planear para antes de la partida.

Una vez que comienza la cuenta regresiva, entramos a la partida siendo transportados por no uno ni dos, sino todo un convoy de helicópteros que cruzan transversalmente el mapa. Al elegir un punto para la caída, notamos que esta, como el uso de paracaídas son similares pero relativamente más aceleradas que las caídas en los Battle Royale más realistas y conocidos, como PlayerUnknown's Battlegrounds.

El entorno y el mapa más grande en un Call of Duty

Ya en el mapa de juego. La modalidad cumple con brindarnos ese clásica y fluida jugabilidad 'Call of Duty' ya que puedes deslizarte, apuntar y saltar rápidamente por obstáculos, quiza lo primero que se nota es esa inmensidad del mapa, que se aproxima a los 7.5 kilómetros cuadrados, y que trae tanto la ansiedad tipica de los Battle Royale, como la necesidad de ser más observador al movilizarte. Todo lo demás parece encajar sin sentirnos forzados. La acción es rápida y el 'looteo' también.

Se conoce a Call of Duty como un shooter rápido, de acción acelerada, por lo que es culpable de mejorar mucho nuestros reflejos, y volvernos letales. Pues bien, en 'Blackout', esta destreza está ahora a la par de la habilidad para escanear tus entornos más cercanos, y hasta lejanos si cuentas con un arma con visión de largo alcance, aunque tendremos que esperar al futuro para saber si existe un buen balance con estas.

El mapa presenta típicos espacios amplios llenos de pasto elevado, como también los típicos complejos pseudo industriales y nucleares tan conocidos de Call of Duty. Containers vacíos se pueden encontrar por doquier, por lo que el elemento Battle Royale de tomar cubierta parece adaptarse bien al estilo de juego. Asimismo podemos encontrar elevaciones, ríos bifurcándose y un lago, también una extensa costa con variedad de complejos como un faro, e incluso una isla.

La iluminación del mapa es decente y combina bien con formas y texturas importantes a lo largo del mismo, como el pasto, el que permite camuflarte muy bien al echarte pecho a tierra, sobre todo en esos últimos momentos de una partida. La ambientación, aunque algo simple, cumple con su objetivo sin tener que llegar a detalles que resten atención a la acción. Parece ser que los escenarios futuristas no han sido la prioridad como en las épocas pasadas de Black Ops II, pero puede ser que en un Battle Royale, la adrenalina del mismo no nos daría ni el menor tiempo de observar pacíficamente buenos detalles.

El HUD (los pequeños cuadros de información durante la partida) es muy similar al de PlayerUnknown's Battlegrounds, lo que resulta ser algo bueno, ya que cuenta con toda la información competitiva y vital de manera clara y separada. El mapa, el progreso de la zona peligrosa y lo cercana que estás a ella, la vida propia y de tus compañeros, el número de muertes y jugadores restantes, todo está correctamente presente en el primer vistazo de gameplay. La pantalla de inventario también cuenta con lo justo, no perdiéndose de ningún detalle, y muy similar al estilo de PUBG.

Armas y accesorios:

La relación de armas que ofrece el modo, aunque no gigantesca, cuenta con una complejidad heredada del típico sistema de accesorios de todo Call of Duty. Lo que merecería un análisis aparte. Pero despreocúpate que ya habrá tiempo para eso, por lo pronto, te brindamos lo que para nosotros son las armas más fundamentales del juego, y que te permitirán hacer un buen desempeño durante la beta.

Paladin HB50 - 50 cal Sniper

Excelente para momentos finales del juego, su ampla visión y largo lente te da un elemento poderoso a la hora de enfrentar enemigos ansiosos. Solo debes encontrar un buen lugar para esconderte si tu apuesta de juego se centra en utilizar este arma.

Maddox RFB

Una excelente ametralladora, potente y rápida con un cómodo recoil. Esperemos que no signifique un desbalance, pero vaciar el cartucho de manera efectiva parece cosa fácil con este arma.

GKS

Probablemente la más efectiva submachine gun del juego. Su aplicación recomendada es como en otros Battle Royale, espacios cerrados con muchas esquinas, como dentro de edificios.

Vapr-XKG

Este rifle cuenta con un buen desempeño en la mayoría de cosas que nos importa al momento de elegir un arma: Buena frecuencia de disparo, recoil poco complicado, buena base de cartuchos, es perfecta para principiantes.

TITAN / 7.62 MM

Como su mismo nombre, titánica. Uno de sus puntos débiles es la frecuencia de disparo, pero si tienes el sentido de anticipación necesario, con este arma serás uno de los jugadores más peligrosos.

Otros accesorios están disponibles como los recordados 'carros de reconocimiento' que son similares a los RC-XD de otras otras entregas. La única diferencia es que estos elementos ya no sirven para matar, lo cual significaría un desbalance tremendo. Tan solo servirán como herramientas de exploración. Un elemento interesante que puede dar que hablar por el típico dilema de los 'campers'.

Kits médicos y 'revivir'

Puedes utilizar los kits médicos mientras te mueves, y el proceso es relativamente rápido, parece que no quieren alejarse demasiado del típico factor COD que resulta adictivo. Cuando en un combate resultas herido, la vista de primera persona se convierte en tercera persona, aunque algo cercana al típico Third Person View, podrás moverte estando herido y ser 'revivido' por un compañero. El proceso de 'revivir' también es considerablemente corto a la de otros Battle Royale, tan solo 4 segundos bastan para recuperarte.

Reflexiones finales

En definitiva, la beta del modo 'Blackout' del nuevo Call of Duty Black Ops 4 nos está dejando una buena sensación. La franquicia parece haberse tomado en serio esta oportunidad que le brinda el destino para no tan solo mantenerse a la par de las expectativas, sino también volver a enamorar a aquellos que quizá han visto con escepticismo la evolución de la serie. Blackout tiene aún los elementos más característicos y adictivos de toda la saga, su positiva fluidez, su elemento 'stealth' de avance 'cubierta por cubierta' y su generalizada acción acelerada. Sin duda, será interesante ver la reacción del público cuando millones de jugadores comiencen las contiendas en el amplio mapa diseñado para ellos, como también la reacción de Treyarch y la misma Activision acerca del futuro de la franquicia.