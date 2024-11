Joven adopta a perrita callejera y descubre su conmovedor hábito: "Sufrió mucho"

En las calles de muchas ciudades, miles de perros callejeros enfrentan una dura realidad. Sin un hogar donde resguardarse, estos animales deben buscar refugio y alimento por su cuenta, enfrentando peligros y condiciones climáticas adversas. Algunos tienen la suerte de ser rescatados por personas compasivas que les brindan una segunda oportunidad. Este fue el caso de un joven que adoptó a una perrita callejera y descubrió un conmovedor hábito en ella, reflejo de las duras experiencias vividas en la calle.

Joven conmueve por el hábito de perrita callejera

En un video que rápidamente se hizo viral en Facebook, el joven mostró el tierno comportamiento de su nueva mascota. Al observar el espacio donde la perrita pasaba la mayor parte del tiempo, encontró que escondió bajo un trozo de cartón dos pedazos de pan que él mismo le había dado. Aunque pensó que el animalito comería el pan de inmediato, la perrita optó por guardarlo, consumiéndolo poco a poco. Además, entre sus tesoros también encontró un pequeño peluche que mantuvo oculto con esmero.

Clip es viral. Foto: captura de Facebook

El artífice del video, impresionado por el comportamiento de la perrita, compartió su experiencia en redes sociales preguntando a otros si conocían la razón detrás de este hábito. "Una perrita que apenas adopté tiene tapados unos panes y un peluche. El pan lo come por poquitos. ¿Alguien sabe por qué será?", cuestionó.

La perrita, al parecer, estaba manifestando un instinto adquirido durante su tiempo en la calle, donde aprender a guardar alimentos para más tarde era una cuestión de supervivencia.

Usuarios lamentaron el abandono animal

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y muchos expresaron su comprensión y empatía por la perrita. Comentarios como "Se está asegurando para un día después" y "Todavía cree que está en la calle" reflejaban una amplia comprensión de que el animal desarrolló este hábito como una estrategia para enfrentar las incertidumbres de la vida callejera.

Otros usuarios condenaron el abandono que muchos perros sufren. "Sufrió mucho", "Ella previene para el día siguiente que viene, la verdad es muy condenable el abandono de perritos" y "Cuánto debió sufrir esta pequeña perrita. Yo no entiendo cómo hay gente que no les conmueve el dolor ajeno", "Está guardando para no pasar hambre", "Es intinto, muchos animales guardan para alimentarse después", "Es su instinto de supervivencia", fueron algunas reacciones.

El video, que ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en Facebook, tocó los corazones de muchos, sensibilizando sobre la difícil vida que enfrentan los perros callejeros. Las reacciones de los internautas no solo reflejan una empatía colectiva, sino que también subrayan la importancia de adoptar y cuidar a los animales que sufrieron en las calles, dándoles la oportunidad de vivir en un entorno seguro y amoroso. Este conmovedor relato es un recordatorio del impacto positivo que podemos tener al dar una segunda oportunidad a aquellos que más lo necesitan.