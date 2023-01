Mujer enfurece con tienda porque no quieren cambiar la prenda que compró hace 2 años

Miles de usuarios han quedado impresionados al ver un reciente video viral compartido en TikTok. Se trata del inusual reclamo que hizo una mujer en una tienda de ropa. ¿Ya lo miraste? El clip ha generado diversos comentarios en las redes sociales.

Acudir a comprar ropa es una de las actividades más divertidas para los clientes, puesto que pueden adquirir prendas de su gusto, además de pasar un agradable momento al ‘consentirse’. Sin embargo, son los trabajadores quienes muchas veces pasan los peores momentos, ya que deben enfrentarse a los más inesperados reclamos.

Gracias a las redes sociales, se conoció el caso de @karmenmiddem, quien publicó el contenido para ‘exponer’ a la marca Salsa porque el lugar no quiso cambiarle una prenda que ella había adquirido. Lo que llamó la atención fue la fecha de su compra, ya que la mujer se la llevó hace dos años. “Indignada. En la tienda me dicen que han pasado más de dos años desde que la compré. No la he usado por el covid más de ocho veces”, se lee en la descripción del video.

Incluso, ella misma señala que una parte de esta se dañó, pero asegura que la obtuvo antes de pandemia y que el negocio se rehusaba a hacerle el canje. “Me la compré justo antes de entrar el covid y ahora resulta que me dicen que no me pueden hacer el cambio. No es una marca barata, es de calidad”, manifestó.

Tras compartir su ‘denuncia’, miles de cibernautas no hicieron más que tomar con humor el contenido. De inmediato, miles dejaron divertidos comentarios con los que acabaron troleando a la autora del clip.

“El otro día fui a descambiar un azulejo de las pirámides de Egipto y se han negado, son tremendos”, “Lo que aguantamos los que estamos de cara al público”, “Los de la tienda aún están asimilando lo que ha pasado”, son algunos de los mensajes.