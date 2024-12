Inquilina descubre por qué su luz cuesta más de S/200 al mes: "Estafa de los dueños"

En Lima, capital de Perú, una historia ha captado la atención en TikTok debido a su peculiaridad. Una peruana descubrió, de manera inesperada, que estaba cubriendo la factura de electricidad de la dueña del domicilio que alquilaba. Este insólito hecho salió a la luz cuando un electricista revisó las conexiones eléctricas de la vivienda, revelando así la situación.

Peruana descubre que pagaba el servicio de luz de dueña de departamento tras revisión técnica

De acuerdo a la historia viral en TikTok, una ciudadana solicitó el apoyo de un electricista, debido a que tenía dudas sobre si los pagos por recibos de luz eran correctos. Le contó al especialista que pagaba hasta más de S/200 de forma mensual; sin embargo, en el departamento que alquila solo cuenta con algunos artefactos. El contrato de alquiler inició hace dos años.

El electricista comenzó con la revisión del medidor y detectó algo inusual. "Nos percatamos de que hay un consumo de 1,5 amperios, a pesar de tener pocas cosas conectadas", alertó. Seguidamente, revisó el tablero del departamento (alumbrado, general, tomacorriente) y encontró dos cables blancos muy sospechosos. Al apagar todo, comprobó que ese cableado seguía jalando energía y llegaba hasta el piso 4, donde vive la dueña.

"Algo muy sospechoso porque se ha desactivado todos los interruptores. Estos cables blancos me dan a suponer que alimentan a otros equipos que son ajenos a ese departamento. Todo tiene sentido, el inquilino del piso 3 ha estado pagando energía doble: su consumo y del piso 4; es por eso que su facturación venía más de S/200 cada mes", confirmó el electricista.

Tras las verificaciones, el electricista le comunicó el hallazgo a la usuaria peruana y se informó a la dueña de los departamentos para realizar las correcciones necesarias. "Tengan cuidado si alquilan un cuarto o departamento", resaltó el técnico.

Usuarios contaron sus experiencias sobre consumos altos de luz en departamentos alquilados

"Yo lo hice al primer mes, no más. Un día bajé el interruptor general por 12 horas y los del piso de arriba bajaron a quejarse, les hice pagar el recibo completo", "Yo alquilaba un cuarto y la dueña me cobraba como S/150, supuestamente así marcaba el medidor", "Yo vivo en primer piso y pago casi S/200, el segundo piso paga S/18, no tiene lógica, quiero tu ayuda para descartar esta sospecha", "Yo teniendo solo mi refrigeradora encendida me sale S/200 de luz", "Viveza del dueño, cobrando doble", "A mí me quisieron cobrar S/50 adicional por la lavadora", "Cuántas personas estarán pagando la luz de otros", "Pasa mucho en Perú los dueños de las casas lo hacen para que el inquilino pague todo", "Yo alquilé un local, un día se fue la luz de la nada, pero el medidor de afuera seguía corriendo, resultó una estafa de los dueños", contaron usuarios en TikTok.

¿Cómo detectar una conexión de luz irregular?

Detectar una conexión de luz irregular, comúnmente conocida como "enganche" o "robo de electricidad", es importante para asegurar el cumplimiento legal y la seguridad. En primer lugar, no intentes solucionar el problema tú mismo porque es peligroso; es mejor contactar con tu proveedor de electricidad o un técnico para una inspección profesional. Sin embargo, hay algunos hechos a simple vista que podrían darte posibles muestra de ello:

Fluctuaciones inusuales en la alimentación eléctrica, como luces parpadeantes o la disminución en la intensidad de la iluminación sin una carga adicional aparente

Si los electrodomésticos comienzan a funcionar de manera ineficiente o se dañan frecuentemente

Un medidor que hace ruidos inusuales puede ser una señal de que algo no está funcionando correctamente debido a manipulaciones externas.

¿Cuáles son las consecuencias legales de realizar un robo de electricidad?

El robo de electricidad, también conocido como fraude eléctrico, es considerado un delito en muchos países y puede acarrear serias consecuencias legales. Las implicaciones específicas pueden variar según la jurisdicción, pero generalmente incluyen:

Multas económicas : Las multas pueden ser sustanciales, destinadas a cubrir el costo de la electricidad robada y a disuadir futuras infracciones.

: Las multas pueden ser sustanciales, destinadas a cubrir el costo de la electricidad robada y a disuadir futuras infracciones. Sanciones penales : Dependiendo de la gravedad del delito y las leyes locales, los infractores pueden enfrentar cargos penales que resultan en sentencias de prisión. En algunos casos, el robo de electricidad puede ser tratado como un delito menor o como un delito grave, dependiendo del valor de la electricidad robada y las circunstancias del caso.

: Dependiendo de la gravedad del delito y las leyes locales, los infractores pueden enfrentar cargos penales que resultan en sentencias de prisión. En algunos casos, el robo de electricidad puede ser tratado como un delito menor o como un delito grave, dependiendo del valor de la electricidad robada y las circunstancias del caso. Compensación por daños : Además de las multas, los infractores pueden ser responsables de pagar por los daños causados al sistema eléctrico, lo cual puede incluir el costo de las reparaciones y el reemplazo de equipos dañados.

: Además de las multas, los infractores pueden ser responsables de pagar por los daños causados al sistema eléctrico, lo cual puede incluir el costo de las reparaciones y el reemplazo de equipos dañados. Terminación del servicio: Las compañías de electricidad pueden tener el derecho de cortar el servicio a los clientes que se descubra que están robando electricidad.

¿Qué acciones pueden tomar las autoridades de Perú por robo de electricidad?

En Perú, el robo de electricidad es un delito grave que puede acarrear varias consecuencias y acciones por parte de las autoridades. Aquí algunas medidas que pueden tomar:

Detección y corte del suministro : Las empresas de servicios públicos tienen equipos especializados para detectar conexiones ilegales. Una vez identificadas, pueden proceder al corte del suministro eléctrico.

: Las empresas de servicios públicos tienen equipos especializados para detectar conexiones ilegales. Una vez identificadas, pueden proceder al corte del suministro eléctrico. Denuncias y procesos legales: El robo de electricidad puede ser denunciado ante las autoridades. Este acto se considera un delito contra el patrimonio en la modalidad de defraudación, según el Código Penal peruano. Los responsables pueden enfrentar procesos judiciales que resultan en multas o incluso penas de cárcel.

¿Alquilarás un departamento? Sigue estas recomendaciones

Si estás pensando en alquilar un departamento, es fundamental que primero realices una inspección detallada del lugar. Asegúrate de revisar que todas las instalaciones funcionen correctamente, como grifos, duchas, inodoros, enchufes eléctricos y electrodomésticos, si los hay. Examina las ventanas, puertas y cerraduras para garantizar que ofrecen buena seguridad y están en buen estado. No olvides observar las condiciones de las paredes y los techos en busca de humedad o daños. Si es posible, visita el departamento en diferentes momentos del día para tener una idea de la iluminación natural, el nivel de ruido del área y la generalidad del ambiente.

Además de la inspección física, es crucial entender y negociar adecuadamente el contrato de arrendamiento. Lee cuidadosamente todas las cláusulas y asegúrate de comprender los términos y condiciones, incluyendo el monto del alquiler, la duración del contrato, las políticas sobre mascotas y las condiciones para la devolución del depósito de seguridad. Pregunta sobre los costos adicionales como servicios, mantenimiento y pagos comunitarios.

¿Cuáles son los requisitos para alquilar un departamento?

