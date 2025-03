Jóvenes imitan EVDLV en su trabajo y son furor en redes: “¿Usas la computadora para buscar otro empleo?”

Un grupo de jóvenes trabajadores logró captar la atención de miles en redes sociales al recrear un famoso formato de concurso peruano, El valor de la verdad (EVDLV). Este programa, conocido por sus intensas preguntas y respuestas sinceras, adaptado de Nothing but the truth y conducido por el periodista Beto Ortiz. El programa se caracteriza por realizar preguntas personales y comprometedoras a sus participantes, lo que crea un ambiente tenso y lleno de intriga, y ahora, un grupo de jóvenes decidió imitar este formato en su propio espacio laboral, causando furor en las redes sociales.

Jóvenes imitan EVDLV en su trabajo

En un divertido video de TikTok, los trabajadores decidieron replicar el programa en un ambiente de oficina, donde uno de ellos hace las preguntas típicas del concurso a sus compañeros. Con un tono de humor, las preguntas, que son típicas de la versión televisiva, buscan poner en aprietos a los trabajadores.

Algunas de las preguntas que se destacan en el video incluyen: "¿Usas la computadora del trabajo para buscar otro trabajo?", "¿Eres la última en llegar, pero la primera en irte?", "¿Dijiste que eras diseñador, pero todo lo haces en Canva?", y "¿Pones de tu dinero cuando no cuadra la caja?".

La imitación del programa se realiza con un toque cómico, mientras se observa a los empleados, quienes deben enfrentarse a estas incómodas preguntas sin revelar sus respuestas, aumentando el suspenso y la diversión del momento. Aunque el formato busca simular la tensión del programa, la atmósfera es relajada y llena de risas entre los empleados.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, con miles de usuarios comentando y compartiendo el video. Algunos se identificaron completamente con las situaciones planteadas, como "Confirmo lo de la caja jaja" o "Pensé que era la única que usaba la computadora del trabajo para buscar otro trabajo". Otros comentaron de manera jocosa sobre la dureza de las preguntas: "¿Duermes en el baño del trabajo?" o "Están fuerte esas preguntas".

Además de los comentarios cómicos y divertidos, muchos usuarios han expresado su deseo de replicar esta dinámica en sus propios lugares de trabajo. “Un éxito, lo haré en mi trabajo” y “Queremos segunda parte”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas, lo que demuestra que este tipo de contenido se conecta con la experiencia diaria de los trabajadores.