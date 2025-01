Un estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ha generado controversia en redes sociales tras compartir su opinión sobre cuál considera la carrera más fácil. En una reciente declaración, el joven destacó que, a pesar de las complejidades propias de su disciplina, hay otras carreras que, en su perspectiva, requieren menos esfuerzo y dedicación. Este comentario ha provocado una serie de reacciones tanto de estudiantes como de profesionales de distintas áreas, quienes no han dudado en expresar su desacuerdo.

El estudiante, cuyo nombre ha sido reservado, dejó claro que sus declaraciones no buscaban desmerecer el esfuerzo de quienes cursan otras carreras, pero sus palabras han encendido un debate sobre la dificultad percibida en distintas ramas del conocimiento. Algunos lo apoyan, mientras que otros critican la generalización de su opinión, considerando que cada carrera tiene sus propios desafíos.

¿Cuál es la carrera más fácil, según el estudiante?

En la entrevista, el estudiante de Ingeniería Industrial expresó que, a su juicio, la carrera más fácil es Educación Física. Según él, las materias relacionadas con esta carrera no tienen la misma carga teórica y matemática que las que deben enfrentar los estudiantes de ingeniería. Sin embargo, su comentario no pasó desapercibido y fue rápidamente cuestionado por aquellos que consideran que cada área del conocimiento tiene su propia complejidad.

"Educación física, ya que no considero que haya un amplio campo de investigación o análisis propio. Por ejemplo, la mayoría de carreras de letras te exigen a leer bastante. Las carreras de matemáticas también te exigen tener un conocimiento amplio de la teoría y una buena aplicación a la práctica, pero educación física, yo no creo que sea tanto así. Se necesita una buena capacidad motriz, pero después de eso creo que no hay mucha ciencia".

Reacciones de los usuarios en redes sociales

Tras la publicación del video, varios usuarios expresaron su desacuerdo, señalando que no es justo reducir la dificultad de una carrera a una visión tan superficial.

"Como Ingeniero Industrial, también debes entender que ciertos movimientos aplicados en un deporte pueden ser peligrosos, especialmente si se ejecutan de manera incorrecta. La carrera de Educación Física requiere técnica y conocimientos especializados", comentó un seguidor.

"Soy docente y creo que se debe tener cuidado al emitir opiniones. Un joven que recién comienza su carrera y aún no domina ni su propia área no debería opinar sobre otras desde una perspectiva tan limitada", expresó otro usuario.

¿En qué universidades se puede estudiar Educación Física?