En TikTok, una nueva tendencia ha captado la atención de miles de usuarios, especialmente en Perú: un supuesto juego que promete recompensas económicas significativas con una dinámica aparentemente simple. Sin embargo, detrás de esta propuesta, se esconden serios riesgos para la privacidad y seguridad digital de los participantes.

¿Qué es el juego de 'inflar globos' y cómo funciona?

Este juego se presenta como una forma sencilla y rápida de ganar dinero. Los anuncios muestran videos de personas afirmando que, gracias a ello, han adquirido dispositivos electrónicos como celulares y televisores, o incluso han financiado viajes internacionales. Según la publicidad, para participar solo es necesario ingresar a una página web, donde se deben hacer clics repetidos en la pantalla para inflar un globo virtual sin que este explote.

Sin embargo, lo que no se menciona es que, para acceder al juego, los usuarios deben proporcionar información personal, incluyendo datos de tarjetas de crédito o débito. Esta solicitud se convierte en la puerta de entrada para posibles estafas y robo de datos.

De acuerdo con el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal de la Policía Nacional, el 70% de los delitos relacionados con ciberdelincuencia están vinculados a estafas y fraudes. Estas actividades suelen presentarse bajo la forma de juegos, desafíos o propuestas similares que prometen recompensas económicas a cambio de una inversión inicial.

Los riesgos detrás del juego

Especialistas en ciberseguridad han advertido que este tipo de plataformas se utilizan frecuentemente para distribuir malware. Este software malicioso puede realizar acciones como capturar imágenes de la pantalla, registrar contraseñas o incluso monitorear las actividades en el dispositivo del usuario sin que este lo note.

Ricardo Elías, presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, explicó para Latina que este tipo de fraudes también aprovechan técnicas de ingeniería social para seleccionar a sus víctimas. "A través de esta descarga estarías descargando algún tipo de malware que permite al atacante ver las páginas a las que estás entrando y tomar screenshots y tener una copia de las contraseñas de tu teléfono", indicó.

Un elemento que refuerza la credibilidad de esta trampa son los comentarios falsos en las publicaciones promocionales. Según investigaciones, estos mensajes suelen ser generados por personas vinculadas al esquema fraudulento, quienes intentan crear una sensación de confianza y éxito entre los usuarios.

"No descarguen aplicativos de enlaces extraños, no hay garantía. Si les piden dinero no lo den y cuestionen este tipo de ofrecimientos, denúncielos. Usan TikTok para promocionar y comentarios bots para ganar confianza", finaliza el especialista.