“Miramos, pero no compramos”: el nuevo trend de TikTok que toma con humor el consumismo

Las redes sociales, y en especial TikTok, son una fuente inagotable de tendencias virales que capturan la atención de millones de usuarios en todo el mundo. Uno de los trends más recientes y populares es “Miramos, pero no compramos”, una frase que con humor e ironía retrata el acto cotidiano de admirar productos en tiendas físicas o digitales, pero sin llegar a comprarlos.

¿Cuál es el origen detrás del trend viral?

“Miramos, pero no compramos” no surgió de la nada. La frase se inspira en otro popular trend viral de TikTok llamado “Escuchamos, pero no juzgamos”, que se caracteriza por su tono sarcástico al abordar situaciones sociales cotidianas. Ambos trends comparten un enfoque humorístico para retratar comportamientos humanos, lo que ha facilitado su viralización.

Trend cuenta con varias reacciones en redes. Foto: TikTok

En este caso, la clave está en mostrar de manera divertida cómo las personas sienten una fuerte atracción por productos en tiendas o plataformas de comercio electrónico, pero finalmente optan por no adquirirlos.

En muchos de los videos más populares de esta tendencia, los creadores de contenido exageran el proceso de decisión, destacando la tensión entre el deseo de consumir y la racionalidad de no gastar.

Un ejemplo representativo de este trend se puede observar en clips donde usuarios graban escenas en tiendas de lujo, admirando objetos exclusivos como bolsos o relojes, para luego soltar la frase “Miramos, pero no compramos” y alejarse. Este contraste entre la tentación de adquirir algo costoso y la decisión de no hacerlo resonó con millones de personas, especialmente en tiempos donde el consumo responsable es un tema recurrente.

¿En qué situaciones se usa el trend viral?

El éxito de “Miramos, pero no compramos” radica en su versatilidad. Los usuarios de TikTok han adaptado esta frase a innumerables escenarios cotidianos, convirtiéndola en una herramienta humorística para retratar momentos relacionados con el consumo.

Entre los contextos más comunes donde se utiliza este trend están: