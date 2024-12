Peruano compra calzoncillo por Año Nuevo y descubre insólito detalle: “El primo de Kalvin”

Con la llegada del Año Nuevo 2025, las cábalas y tradiciones se vuelven el centro de atención en muchas familias peruanas. Una de las más populares es el uso de ropa interior nueva, especialmente de colores específicos como el amarillo para atraer prosperidad o el rojo para el amor. Esta demanda anual convierte a las prendas íntimas en un artículo muy buscado, lo que a menudo da lugar a situaciones curiosas y, a veces, muy divertidas.

El video que expuso la creatividad comercial

En un reciente video que se viralizó en redes sociales, un peruano decidió compartir su experiencia mientras buscaba un calzoncillo para cumplir con esta tradición de Año Nuevo.

Al recorrer una tienda local, un modelo en particular llamó su atención porque a primera vista parecía ser de la reconocida marca Calvin Klein. Sin embargo, al observar más de cerca, se dio cuenta de que en realidad la prenda llevaba el nombre de "Camilo Klein". Entre risas, exclamó: "¿Quién será Camilo Klein?", haciendo que miles de usuarios compartieran su sorpresa y diversión.

El cambio de nombre en la etiqueta parece ser parte de una estrategia creativa de algunos comerciantes peruanos para evitar problemas legales con marcas registradas, a la vez que ofrecen productos con un diseño similar. Esto no solo sorprendió al comprador, sino que generó un momento de humor en la tienda, donde quedó claro que la creatividad peruana no tiene límites.

Reacciones que arrancaron carcajadas

El video no tardó en generar una avalancha de reacciones en redes sociales. "Es el primo de Kalvin", comentó un usuario entre risas. Otro añadió: "Yo a mi hijo le compré 'Kevinclin' y me di cuenta cuando llegué a mi casa, me reí bastante". Las bromas siguieron con comentarios como: "Es el hermanastro de Kalvin" y "En Perú no te aburres".

La situación, aunque insólita, fue vista como un reflejo del ingenio peruano en todo su esplendor. Una tradición con un toque de humor peruano Algunos usuarios incluso comenzaron a inventar historias ficticias sobre el supuesto "Camilo Klein". "El costurero que creó esa maravilla se llama Camilo Klain", bromeó alguien. Otro compartió una experiencia similar: "A mí me vendieron un 'Celvin Klein' y no paré de reír cuando lo vi".