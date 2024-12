Mujer exige a tienda cambiar una prenda que compró hace 2 años y causa revuelo

Un curioso incidente en una tienda de ropa captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. La protagonista, una mujer identificada como Karmen Middem, acudió a un establecimiento de la marca Salsa para solicitar el cambio de una casaca que compró antes de la pandemia.

Exigió a tienda una solución

Según explicó en su video de TikTok, la prenda fue utilizada menos de ocho veces, pero presentaba un desperfecto que, a su juicio, justificaba la devolución.

Prenda muestra evidente desgaste. Foto: TikTok

“No entiendo cómo pueden negarse a hacerme el cambio. Es una marca de calidad, no barata, y considero que la prenda debería durar más tiempo”, afirmó en su publicación.

La historia llamó la atención, no solo por el tiempo transcurrido desde la compra —más de dos años—, sino también por los argumentos de la mujer. La situación ocurrió en el contexto de una política de cambio claramente superada, lo que generó un debate en la plataforma.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes?

El video, que rápidamente acumuló miles de visualizaciones en TikTok, no tardó en generar una ola de comentarios. Los usuarios no solo compartieron su incredulidad ante el reclamo, sino que también respondieron con humor y creatividad. “El otro día fui a cambiar un azulejo de las pirámides de Egipto y me dijeron que no podían”, bromeó un usuario, mientras otro agregó: “Los empleados de la tienda aún deben estar tratando de procesar lo ocurrido”.

Las redes sociales se convirtieron en el espacio perfecto para convertir el inusual incidente en un tema de entretenimiento. Algunos internautas destacaron la importancia de respetar las políticas de cambio, mientras otros aprovecharon la oportunidad para compartir experiencias similares.