Mujer cantó en la boda de su expareja tras ser contratada por error y decidió vengarse

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de momentos inesperados que rápidamente se viralizan, sobre todo cuando se trata de situaciones que mezclan emoción, sorpresa y hasta un toque de venganza. Un ejemplo de ello fue el incidente que ocurrió en una boda, cuando una cantante fue contratada por error para animar la celebración de su expareja, sin saberlo.

Este hecho, que tuvo un giro inesperado, se viralizó en plataformas como TikTok, donde los usuarios compartieron sus opiniones al respecto. El video, que muestra la reacción de la cantante, rápidamente alcanzó millones de vistas.

Clip generó opiniones divididas. Foto: TikTok

Cantó en la boda de su expareja

El incidente tuvo lugar cuando Alexandra Starr fue contratada para cantar en la boda de un hombre que, sin saberlo, era su expareja. Durante su presentación, ella se percató de que el novio era el mismo hombre con el que había compartido una relación de cinco años. La joven, que había terminado con él luego de descubrir que la engañaba, decidió no quedarse callada ante la inesperada situación.

En lugar de simplemente continuar con su trabajo, Alexandra optó por cantar una canción que fue un claro mensaje para su ex. El tema elegido fue “Before he cheats” (Antes que te engañe), una conocida canción country que habla de la traición y el desamor. Este acto no solo dejó a los presentes sorprendidos, sino que también desató una serie de reacciones del novio, quien intentó detenerla.

Sin embargo, la cantante no solo continuó con su interpretación, sino que, tras finalizar, lanzó una bebida al rostro de su ex y abandonó el escenario, dejando a todos atónitos.

El video, que fue grabado por los asistentes y compartido por Alexandra en sus redes sociales, se volvió viral rápidamente. La publicación en plataformas como TikTok generó millones de visualizaciones, y los comentarios no tardaron en llegar.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios?

Las redes sociales, y especialmente TikTok, se convirtieron en el escenario donde los usuarios compartieron sus opiniones sobre la “revancha” de Alexandra Starr. El video acumuló miles de comentarios y reacciones, tanto de apoyo como de sorpresa. Muchos usuarios elogiaron el coraje de la cantante al enfrentar una situación tan incómoda con tanta determinación y humor, mientras que otros le pidieron que mejor pase la página.

"Una mujer fuerte, que no teme enfrentar la verdad, ni siquiera en su trabajo. ¡Bravo por ella!", comentó un usuario, mientras que otros expresaron que la situación era un claro ejemplo de cómo las personas pueden reaccionar de manera inesperada ante la traición.