Un conductor peruano logró captar la atención de cientos de usuarios en las redes sociales por su innovadora manera de atraer pasajeros. En un país donde la competencia en el transporte público es alta, este chófer destacó por su creatividad y determinación. Su método fue tan singular que un video que muestra su ingenio se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, donde los usuarios lo aplauden por su forma de avanzar a pesar de las dificultades.

El chofer logró una forma de destacarse entre muchos otros, generando una ola de comentarios positivos que resaltarán su esfuerzo por progresar.

Clip es viral. Foto: TikTok

Chófer impresiona con su creativa forma de atraer pasajeros

El video fue grabado por un pasajero que se sorprendió al ver al conductor con un micrófono diadema, el cual estaba conectado a un cable que llegaba hasta un megáfono pegado en el exterior del vehículo.

El chofer lo utiliza para anunciar las rutas a las que va a dirigirse y para comunicarse con los pasajeros de manera mucho más eficiente. Esta ingeniosa estrategia no solo facilita que los pasajeros conozcan el destino de la unidad sin necesidad de llamar al conductor, sino que también permite una mejor organización en las paradas, optimizando el flujo de personas.

El pasajero que grabó el video compartió su opinión sobre lo práctico que resulta este implemento para el conductor.

Según se explicó, al utilizar el micrófono y el megáfono, el chofer puede comunicar las rutas y la dirección del transporte de forma más clara, sin tener que detenerse constantemente o gritar para atraer la atención de los pasajeros. De esta manera, el chofer logró una mayor visibilidad en la calle, lo que le ayuda a captar más clientes en su ruta, todo mientras mantiene las manos libres para conducir con seguridad.

"Es por necesidad, no tiene cobrador"

Los comentarios de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Muchos de ellos destacaron el ingenio del conductor, quien logró implementar una solución innovadora con recursos simples y accesibles. "Una persona que se la ingenio para progresar", comentó un usuario, subrayando cómo la necesidad de encontrar formas creativas para sobrevivir puede llevar a soluciones prácticas.

Otros resaltaron que el chofer "se ahorró el cobrador", ya que este sistema le permite concentrarse en la conducción y al mismo tiempo, cumplir con la labor de comunicar las rutas de forma efectiva.

La reacción de la comunidad en línea también fue muy positiva, con algunos usuarios mencionando que, aunque los métodos del chofer podían parecer inusuales, los resultados eran indiscutibles. "No lo hace por gracia. Es por necesidad, no tiene cobrador, la ruta no da mucho y tiene que trabajar así", indicó un seguidor, reconociendo la dureza de las circunstancias que enfrenta el conductor. Otros expresaron su admiración por su ética de trabajo: "Mis respetos, así es cuando uno quiere trabajar honradamente y no pone excusas".