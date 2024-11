La construcción civil en Perú es un pilar esencial de la economía nacional, impulsando el desarrollo de infraestructura y generando empleo para miles de peruanos. Este sector ofrece oportunidades laborales que, en muchos casos, superan las remuneraciones de otros trabajos que requieren una formación profesional. Recientemente, un video que rápidamente acumuló miles de visualizaciones en TikTok, un joven trabajador del sector construcción generó una ola de comentarios al revelar que percibe S/920 por semana.

Este monto, que equivale a más de tres sueldos mínimos en Perú, capturó la atención de usuarios que no tardaron en compartir sus opiniones sobre las oportunidades económicas en este ámbito laboral.

Constructor civil revela que gana más de tres sueldos mínimos

En el video viral de TikTok, donde el joven señala que gana S/920 a la semana, desató una lluvia de comentarios entre trabajadores y curiosos. Esta cifra mensual, que equivale a más de S/3.680, supera el sueldo mínimo vital en Perú, fijado en S/1,025, que suelen percibir quienes laboran en puestos que no requieren una formación profesional.

“Bueno, semanal gano S/920 porque trabajo en el rubro de construcción”, indicó ante la pregunta de cuánto ganaba por el canal de TikTok @hablasobrinoo.

En la publicación del video, muchos quedaron incrédulos ante el monto que gana el constructor civil.

“El de construcción sí dijo la verdad, ellos ganan así”, “Yo sí gano 3.500 en Aceros Arequipa de 7 a.m. a 4 p.m., casi 4.000 el de construcción”, "El dinero mensual es 3 veces más que el sueldo mínimo", "y una con 5 años de universidad no gana así al egresar", "en construcción se gana bien, lo malo es que no siempre tienen trabajo porque algunos se quedan hasta 3 meses sin chamba", “construcción ganas bien, pero te matas trabajando”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué influye en el salario de construcción civil?

Los salarios en la construcción civil no son uniformes y dependen de diversos factores. Entre ellos, la región donde se realizan las obras, la experiencia del trabajador y su especialización. En áreas urbanas altamente demandadas, como Lima, los sueldos suelen ser más altos debido a la cantidad de proyectos y la competencia entre las empresas.

Asimismo, las tablas salariales del sector establecen ingresos diarios que varían según la categoría del trabajador. Operarios y especialistas suelen recibir pagos superiores a los trabajadores no calificados.

Los acuerdos sindicales y las negociaciones colectivas también contribuyen a mantener competitivas las remuneraciones en esta industria. Según la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, un operario calificado gana S/693.45 semanal o S/2.773 mensualmente, un oficial S/2.189 y un peón S/1989 al mes.

Los especialistas de maquinarias incluso superan este monto. Un operario de equipo mediano percibe un sueldo de S/728 a la semana o S/2.915 al mes; un operario de equipo pesado, 2.950; y un electromecánico, 3.074.

¿A qué profesiones supera el sueldo de construcción civil?

El caso del joven que percibe S/920 por semana ha llevado a comparaciones con otras profesiones. En el ámbito universitario, carreras como derecho, contabilidad o educación suelen registrar ingresos promedio inferiores al salario mostrado en el video viral. Según datos de MiCarera, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, un docente en el percibe alrededor de S/2,500 mensuales, cifra que el trabajador de construcción civil supera con creces.

Incluso algunas ingenierías, como sanitaria, textil, agroindustria, industrias alimentarias y pesquera suelen registrar ingresos en promedio menores al que señaló percibir el trabajador de construcción civil.

El gran problema de trabajar en construcción civil

A pesar de los ingresos atractivos, la construcción civil enfrenta desafíos significativos. La naturaleza de los proyectos, generalmente temporales, expone a los trabajadores a periodos de inactividad. Muchos dependen de contratos por obra, lo que significa que sus ingresos cesan una vez finalizada la construcción.

Este factor de incertidumbre laboral afecta la capacidad de planificar a largo plazo. Además, la informalidad sigue siendo un problema latente, dejando a muchos sin acceso a beneficios sociales, como seguros de salud o fondos de jubilación. Las largas jornadas, el riesgo físico y las condiciones climáticas adversas añaden más presión a quienes desempeñan este oficio.

A pesar de estas dificultades, el sector construcción sigue siendo un pilar fundamental en la economía peruana, atrayendo tanto a jóvenes en busca de ingresos rápidos como a expertos que ven en este campo una oportunidad de crecimiento.