La inteligencia artificial está transformando el presente en todos los ámbitos y el trabajo es una de las áreas que más está innovando. Para Bill Gates, esta tecnología representa una de las herramientas más disruptivas y prometedoras para el ámbito laboral. El cofundador de Microsoft ha expresado que el impacto de la IA cambiará significativamente la forma en que llevamos a cabo nuestras labores cotidianas, proporcionando a las personas mayor eficiencia y simplificación de tareas, aunque con consecuencias que cambiará este ámbito para siempre.

El Fondo Monetario Internacional señaló a inicios de 2024 que alrededor de 40% de puestos de trabajo en el mundo serían afectados por el avance de la IA.

¿Cómo la IA cambiará la forma de trabajar, según Bill Gates?

Bill Gates ha sido un ferviente defensor de la inteligencia artificial, destacando su capacidad para automatizar tareas repetitivas y liberar a los trabajadores para que se enfoquen en actividades más creativas y estratégicas. En el último episodio del pódcast ‘Possible’ del empresario Reid Hoffman​, cofundador de LinkedIn, el millonario compartió su visión sobre el potencial transformador de las herramientas de IA en el trabajo, considerando que ello podría cambiar radicalmente la forma en la que se trabaja.

El cofundador de Microsoft mostró su sorpresa por el rápido avance de las aplicaciones de inteligencia artificial en los denominados “empleos de cuello blanco”, cuyos trabajos están relacionados con áreas administrativas y de oficina.

"La IA está poniendo las cosas fáciles para quienes están en las oficinas redactando informes legales o diagnósticos", sostuvo Gates durante su entrevista.

Asimismo, el multimillonario está convencido de que este cambio transformará en menos de cinco años a los “empleados de cuello azul”, quienes desempeñan labores en las cadenas de montajes en la industria manufacturera, como los servicios de entrega, limpieza y construcción.

"Los robots de 'cuello azul' ya están implementándose en la construcción, en el reparto y servicios de los restaurantes o limpiando las habitaciones", aseguró.

Según Bill Gates, la IA ya está presente en los trabajos de "cuello blanco" y se dispone a ocupar en menos de cinco años los de "cuello azul". Foto: composición LR / Freepik.





¿Qué consecuencias traerá la IA en el trabajo?

El impacto de la inteligencia artificial implica un desafío y un debate sobre cómo cambiará la estabilidad laboral. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la compañía que desarrolló el chatbot de IA ChatGPT, afirmó a inicios de 2024 en una entrevista con Brookings Institution estar preocupado del cambio que está generando la IA en la economía mundial y de que las personas no estén tomando ello en serio.

De acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma de empleo ResumeBuilder, a finales de 2023, el 37% de las empresas que ya usan IA señalaron que la tecnología ya ha remplazado a algunos de sus trabajadores y el 44% de 750 compañías consultadas aseguraron que esta tecnología iba a provocar despidos en 2024.

¿Qué trabajos sobrevivirán a la inteligencia artificial?

A pesar de la automatización en el trabajo y el avance de la inteligencia artificial afectarán una gran cantidad de trabajos, no eliminarán todos los empleos. En una intervención en el programa televisivo de Oprah Winfrey, “AI and the Future of Us”, Bill Gates advirtió que sectores como la educación y la atención sanitaria experimentarán cambios profundos, pero indicó que los puestos que requieren altos niveles de creatividad, empatía e interacción humana podrían resistirse a la transformación de la IA.

Labores que impliquen conexiones personales y habilidades centradas en el ser humano, como los trabajadores sociales, terapeutas y educadores, podrían seguir prosperando en un futuro impulsado por la IA. Asimismo, campos de la salud mental, donde la tecnología cada vez ofrece mayor apoyo, el personal humano seguirá siendo indispensable.