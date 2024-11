Andrés Wiese causó furor en San Marcos: le pusieron el ‘Rap del gringo atrasador’

La reciente ponencia del actor peruano Andrés Wiese en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no solo generó un gran interés académico, sino también una ola de entusiasmo entre los estudiantes.

Famoso por interpretar a 'Nicolás' en la exitosa serie "Al fondo hay sitio", Wiese captó la atención de decenas de universitarios que no dudaron en acercarse para tomar una fotografía con él. Los jóvenes asistentes se mostraron emocionados y agradecidos por la presencia del actor, lo que provocó una serie de divertidos momentos.

Andrés Wiese en San Marcos. Foto: TikTok

Andrés Wiese causó furor en San Marcos

En un video compartido en TikTok, se observa cómo Wiese hace su entrada al auditorio principal de San Marcos, donde fue invitado a participar en un encuentro sobre alta dirección empresarial, organizado por CAENE Educación Ejecutiva. La presencia del actor fue recibida con aplausos y ovaciones de los asistentes, quienes no podían contener la emoción.

Durante su ponencia, Wiese abordó temas relacionados con el talento humano y su relevancia en el ámbito empresarial, capturando la atención de los presentes.

Al finalizar su participación, el actor fue condecorado en reconocimiento a su labor y contribución al talento nacional. Mientras se retiraba del auditorio, la situación se tornó aún más divertida cuando de fondo se escuchó el "Rap del gringo atrasador", una canción asociada al personaje que interpretó en televisión. Así mismo, decenas de universitarios se abalanzaron para inmortalizar el momento con una fotografía junto a él.

"Ricolás, qué guapo estás"

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios y reacciones ante la situación. "¿Es normal que sonría cuando veo el video", "Justo el día que no fui a la universidad", "De lo que me perdí por no ingresar", "Ricolás, qué guapo estás", "Ricolás, en las huelgas me apoyarás", bromearon usuarios.

Los estudiantes que asistieron no solo destacaron la ponencia, sino también la cercanía del actor con sus seguidores, lo cual fue muy apreciado.

¿Cuál fue la carrera que estudió Andrés Wiese?

Antes de adentrarse en la actuación, Andrés Wiese tenía en mente un camino distinto, ya que cursó la carrera de Arquitectura en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Sin embargo, dejó sus estudios inconclusos justo cuando estaba a poco de su tesis para dedicarse al mundo de la interpretación, donde continúa formando parte de diversas producciones nacionales.

"Me fui en la tesis, cuando estaba practicando en un estudio de arquitectos. Cumplí un año en el estudio y no la pasé tan bien por la rutina y este horario de oficina", reveló Wiese durante una entrevista a Verónica Linares.