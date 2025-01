Un joven arequipeño se llevó una sorpresa durante su reciente visita a Lima, cuando al usar el transporte urbano de la capital notó una gran diferencia en el costo del pasaje. Acostumbrado al sistema de tarifa única en Arequipa, el ciudadano manifestó su desconcierto al descubrir que el precio del viaje varía considerablemente en Lima y relató que se sintió "estafado".

"Me han estafado"

El joven, conocido en redes como 'La llama', compartió su experiencia a través de un video en TikTok, donde narró lo ocurrido. Según explicó, abordó un bus en Villa El Salvador con destino a Lurín y le cobraron S/3.50 por el trayecto, un costo que no esperaba. Además, comentó que vio a otras personas pagando solo S/1, lo que aumentó su confusión. "Me han estafado. ¿Cuánto es de Villa El Salvador a Lurín?", cuestionó en tono de sorpresa y desconcierto.

Clip generó 100.000 visualizaciones en red social. Foto: TikTok

En su video, el joven detalló que, al residir en Arequipa, está acostumbrado a pagar S/1 en el transporte público, independientemente de la distancia. Sin embargo, al llegar a Lima, asumió que el sistema sería similar y no anticipó el cambio en el precio del pasaje. Su reacción ante la tarifa cobrada generó interés entre sus seguidores, quienes respondieron rápidamente para aclarar su confusión.

"En Lima el pasaje depende de la distancia"

Los usuarios de TikTok no tardaron en explicarle que el sistema de tarifas en Lima difiere del de Arequipa. Varios comentarios señalaron que en la capital el precio del pasaje varía de acuerdo a la distancia recorrida, y no existe una tarifa fija. "En Lima el pasaje depende de la distancia, no es como en Arequipa que es pasaje único", comentó uno de los seguidores, mientras otros apoyaban esta explicación.

Ante las aclaraciones, muchos le recordaron al joven que el cobro no fue un engaño, sino una práctica común en Lima. “No te han robado, es la distancia. Te cobran dependiendo a dónde vayas”, señalaron.

¿Cuánto tiempo se pierde en el tráfico de Lima?

En Lima, el tiempo perdido en tráfico durante la hora punta es significativo. Según un estudio de Bloomberg, los ciudadanos de Lima pierden aproximadamente 130 horas al año en tráfico durante estos períodos​​. Además, actualmente se requiere alrededor de 27 minutos y 10 segundos para recorrer una distancia de 10 km, lo que ha aumentado en comparación con años anteriores debido a los niveles crecientes de congestión vehicular.