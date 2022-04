¿Sabes dónde puedes conseguir ropa súper económica y buena desde 5 soles en Gamarra?

¡No dejes pasar este point! Gamarra, conocido como el gran emporio comercial del rubro textil, es el lugar favorito para muchos compradores, debido a sus prendas de moda y bajos precios. Sin embargo, pocos conocen que pueden cuidar su bolsillo y obtener todo lo que quieran desde tan solo cinco soles. En esta nota te daremos cada detalle gracias al recorrido que hizo una influencer peruana, mismo que publicó en su cuenta de YouTube.

Daniela Mucha se ha caracterizado por revelar las ofertas que ofrecen las diferentes tiendas que se ubican en Lima. Esto ha hecho que obtenga un promedio de 37.000 seguidores en sus redes sociales.

Su último video ha llamado la atención debido a que adquirió ropa desde cinco soles en el distrito de La Victoria. Primero, caminó por el jirón Parinacochas, cuadra cinco, en el pasaje Diego de Almagro, donde encontró vestidos, casacas y más para cada estación del año.

Ella resaltó que la mayoría de prendas se venden al por mayor, pero que solo se le aumentaba uno o dos soles en caso se negocie por unidad. Entre las tallas, hay disponibles la estándar chica o completa.

Los precios cambian dependiendo del material, como las chaquetas, que están a partir de los 24 soles. Por otro lado, unas capas de verano junto con pantalones frescos salen a 11 soles. Asimismo, los polos de colores enteros o estampados con frases u otros, indicaron que los brindan a cinco soles.

En dicha zona, podrás conseguir para la familia completa, porque hay conjuntos para los más pequeños de la casa. Eso sí, Daniela advirtió a los futuros compradores que no existen probadores para averiguar si les queda o no la prenda

Como un plus, ella acudió al jirón América con Humboldt para buscar una variedad de ropa interior. En cada local había una promoción diferente, como 12 pares de medias a 15 soles o tres tops a 35 soles. También, en los segundos pisos de las galerías puedes hallar pijamas.

“Como las prendas son súper económicas, la calidad mayormente es media a baja. Yo, por ejemplo, he comprado en Parinacochas y he buscado algo que me gustara según mi estilo (…) Siempre que voy para Gamarra ingreso por Parinacochas, para ver si han traído algo nuevo”, comentó. Incluso, añadió que la blusa que usaba en su clip la compró hace dos años en Parinacochas.

De inmediato, obtuvo la rápida respuesta de sus suscriptores en la plataforma de YouTube. Muchos de ellos, dejaron en evidencia sus ánimos por aplicar sus consejos y aprovecharon para felicitarla.