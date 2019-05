Facebook viral: cobrador de combi menciona ciudades de Venezuela para atraer pasajeras extranjeras [VIDEO]

Un cobrador de combi peruano hizo reír a miles de personas en las redes sociales, sobre todo en Facebook, luego de que protagonizara un gracioso video viral en el que aparece mencionando lugares de Venezuela, esto con el objetivo de atraer a más pasajeras extranjeras.

Peruanadas en Facebook, la página que compartió el video, no brindó muchos detalles sobre este viral; sin embargo, es evidente que fue grabado en Lima por un ciudadano venezolano que decidió hacerle una broma a sus compatriotas.

Al parecer, el ciudadano extranjero que grabó el video y el cobrador de combi se pusieron de acuerdo para jugarle una broma a los venezolanos que viven en Perú, quienes se sorprendieron al ver que el transportista comenzaba a decir ciudades de su país.

"Anzoátegui, Puerto la Cruz, todo Carabobo", son algunos de los lugares de Venezuela que este cobrador de combi mencionó y que hicieron estallar de risa al ciudadano extranjero que grababa el video, el cual no tardó en viralizarse en Facebook.

Al final del video, que superó las 31 millones de reproducciones en Facebook, el joven venezolano que grabó el clip le dice al cobrador de combi que también mencione la ciudad de Barquisimeto; sin embargo, el transportista decidió 'trolearlo', diciéndole que por ahí no va.

El material audiovisual provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios de Facebook, algunos no pudieron contener las risas, luego de escuchar a este cobrador de combi peruano; sin embargo, hubo otras personas que lo tomaron como burla.

Las imágenes han sido compartidas por miles de personas en Facebook, quienes no dudaron en reaccionar al clip, la mayoría dejó el popular 'Me divierte', aunque algunos pusieron 'Me enoja'. ¿Tú qué piensas? Mira el video y danos tu opinión.