Facebook viral: perro callejero espera diariamente a chofer que le regala comida y miles se conmueven [VIDEO]

Un conmovedor video viral, protagonizado por un perro callejero, ha tocado el corazón de miles de personas en Facebook, quienes pudieron conocer la historia de un can que todos los días espera a un chofer de bus que suele alimentarlo. En México, España y Estados Unidos este clip se hizo viral.

Según detalla 'Lomitos Unidos', la página de Facebook que compartió el video, este incidente que fue grabado por un peatón, ocurrió hace algunos días en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y le llamó tanto la atención que decidió grabarlo y subirlo a las redes sociales, donde se viralizó rápidamente.

Como podrás apreciar en las imágenes, que superaron los 266 millones de reproducciones en Facebook, el perro callejero se encontraba esperando pacientemente la llegada de un autobús y cuando lo ve llegar, rápidamente se acerca a la unidad de transporte que abre sus puertas para que suba.

Al notar que abrieron las puertas del bus, que pertenece a la "Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo" (EMTU), este simpático perro callejero sube al vehículo y luego de unos segundos baja con un pedazo de comida en el hocico.

Posteriormente, podemos apreciar al perro callejero sentándose a comer tranquilamente la comida que este conductor amablemente le regaló y por el que ha sido muy felicitado en las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde los usuarios piden más choferes como él.

"Me gustaría que haya más conductores como este señor", "que lindo gesto con este perro callejero que seguro no come en todo el día", "los perros callejeros son los más agradecidos, creo que debería adoptarlo para que debe de estar en la calle", son algunos de los comentarios que realizaron en Facebook los usuarios.

El material audiovisual fue compartido hace algunos días en Facebook y hasta el momento ha sido por miles de usuarios, la mayoría de ellos realizaron comentarios, donde felicitaban al chofer y pedían que ayuden al perro callejero.