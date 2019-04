Twitter: médico recibe el aplauso de todos al bailar con los pacientes para darles ánimos [VIDEO]

Las conmovedoras imágenes de Twitter demostraron una vez más que el tránsito que tenemos en la vida muchas veces tiene un gran peso la manera en cómo la afrontamos. Así lo comprueba un video que a pesar de tener sesenta segundos de contenido se convirtió en viral por su noble objetivo.



Cuando uno de nuestros seres queridos sufre algún mal que motiva su pronto internamiento en su centro de salud la familia entera son también los afectados. Las recetas, jarabes y cuidados médicos pueden ayudar, pero lo que más valora un paciente es tener el sostén y amparo de los suyos en momentos tan complicados como esos.

No obstante, no solamente son los pacientes y sus familia los afligidos por la situación vivida. También padecen con ellos, quizá en grados diferentes, los médicos, enfermeras y todo el personal de salud que trabaja con el objetivo de lograr una pronta recuperación.



En la vivencia que mantienen los médicos y pacientes es muy importante la apertura que cada uno tiene para mostrar tal como es y no sucumbir a la primera. Como prueba de ello se divulgó un video de Twitter donde corrobora lo importante de su relación.



Conforme se aprecia en el contenido audiovisual aparece un doctor que más allá de brindar el correcto tratamiento a sus pacientes les muestra que el estado de ánimo es muy importante a la hora de enfrentar duros momentos.



“Patch Adams bailarín”, “tiene el ritmo, “calidad mi doctor”, fueron algunos de los mensaje que manifestaron los usuarios en Twitter. Asimismo, la publicación alcanzó más de 117 compartidos y una cantidad superior a los 350 “me gusta”.



El video que demostró que todo en esta vida está basada en cómo lo afrontamos de algún forma nos da una enseñanza en que los problemas son más llevaderos cuando se enfrenta bailando.



A continuación podrá apreciar el video que se convirtió en viral vía Twitter.