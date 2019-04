YouTube viral: 'Tapir 590' afirma que es pelirrojo y es objeto de burlas de sus fans [VIDEO]

No hay duda que el mediático personaje peruano conocido como ‘Tapir 590’ ya se ha convertido en uno de los ‘comediantes’ más cotizados de los últimos meses. Sus disparatados videos en los que hace gala de su ostentosa vida lo han convertido en uno de los influencers de YouTube más buscados.

Sin embargo, pese a que el joven peruano tiene toda una legión de seguidores, también cuenta con una serie de detractores quienes aprovechan cualquier descuido para burlarse de él; esta vez, en un reciente video compartido en su canal de YouTube el muchacho hizo un osado comentario que miles criticaron y cuestionaron al escucharlo. El hecho no pasó desapercibido y ya se ha vuelto viral en dicha plataforma social.

Oliver Ramos, es el nombre del joven peruano quien se volvió famoso en redes sociales como ‘Tapir 590’, nombre con el que se le conoce en diversas redes sociales tales como Facebook y YouTube. Sin embargo, en uno de sus últimos videos el joven decidió hacer un video en el que presumió sus lujosos lentes y además habló de su cabello el cual afirmó que era ‘pelirrojo’.

Este comentario no pasó desapercibido por sus detractores quienes no dudaron en burlarse de él y cuestionarlo puesto que una vez más el ‘Tapir 590’ alardeó de algo que no es realmente.

“Este chico ya no sabe qué más decir para ser popular, ya no causa gracia”, fue uno de los duros comentarios que se registró en YouTube donde miles cuestionaron sus palabras y sus presuntos lujos que posee.

Sin embargo, es importante mencionar que esta no es la primera vez que el joven ‘Tapir 590’ hace este tipo de videos en los que presume sus ostentosas pertenencias; hace solo algunas semanas afirmó que tenía un jet privado cuando en realidad se trataba de un monumento de la aviación peruana.

Aquí el polémico video de YouTube en el que este joven peruano afirmó que era ‘pelirrojo’ cuando no lo es.