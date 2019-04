Dragon Ball Super: fanático quiso hacerse tatuaje de Broly y así terminó su brazo [FOTOS]

Dragon Ball Super sigue generando sensación entre los fanáticos de la obra de Akira Toriyama, uno de ellos decidió tatuarse a Broly, el villano de la última película, en su brazo, sin imaginar cómo quedaría el trabajo que se volvió viral en las redes sociales, gracias a Instagram.

Krystel Ivannie, la joven que realizó el tatuaje de Broly, compartió en su cuenta de Instagram un video y una serie de fotos que muestran cómo quedó el brazo del muchacho, luego de hacerse el tatuaje de este personaje que se acaba de volver canon en Dragon Ball Super.

Por si no lo recuerdas, Broly apareció como villano en las antiguas películas de Dragon Ball Z, siendo más precisos en tres de ellas; sin embargo, esos filmes no eran canónicos, es decir, no entraban en la cronología oficial de la serie creada por Akira Toriyama.

Sin embargo, la película de Dragon Ball Super que se estrenó hace unos meses si está dentro de la historia oficial, por lo que muchos fans comenzaron a hacer 'locuras' por este personaje, uno de ellos quiso tener a Broly en su brazo y lo cumplió.

Para suerte de este fanático de Dragon Ball Super, la tatuadora a la que acudió era una experta en su trabajo e hizo un tatuaje impecable, el cual ha generado envidia en las redes sociales, ya que algunos quieren hacerse el mismo diseño, pero temen el dolor.

Así que ya lo sabes, si piensas hacerte un tatuaje similar de Gokú, Vegeta u otro personaje de Dragon Ball Super, lo mejor es que acudas a un tatuador profesional, ya que existen muchos charlatanes que hacen trabajos mediocres y podrías volverte la burla de las redes sociales.

Si quieres ver cómo quedó el tatuaje de Broly de este fanático de Dragon Ball Super, entonces no dudes en revisar el video o nuestra galería de fotos, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.