YouTube viral: ‘Tapir 590’ hace streaming para presumir sus lujos y es troleado por sus fans [VIDEO]

No hay duda que YouTube se ha convertido en una de las redes sociales más populares, en las que algunos usuarios suelen volverse ‘famosos’ por los peculiares videos que crean para sus seguidores. Hace solo algunos meses un peruano se ha vuelto tan conocido que ahora es uno de los influencers más cotizados, nos referimos al polémico ‘Tapir 590’.

Oliver Ramos, más conocido como ‘Tapir 590’ ya es todo un personaje y ahora se luce en Facebook y YouTube, donde cuenta con miles de seguidores debido a los videos que comparte en dichas plataformas. El joven ha vuelto a generar polémica por su más reciente video streaming en el que decidió presumir su acaudalada vida; sin embargo, un detalle lo dejó en ridículo.

'Tapir 590' se ha vuelto uno de los personajes favoritos por miles de usuarios de YouTube y esto lo demuestra en la gran cantidad de vistas que tienen cada uno de sus videos; esta vez el joven peruano decidió presumir parte de su vivienda y terminó haciendo el ridículo frente a todos sus seguidores quienes no dudaron en ponerlo en evidencia.

Y es que el muchacho decidió hacer en YouTube un video streaming con todos sus fans y no tuvo mejor idea que hacerlo desde su cama, la cual afirmó que tenía un costo elevado; sin embargo, los usuarios que lo vieron no dudaron en desmentirlo y afirmar que dichas prendas las podían conseguir en Gamarra.

Sin embargo, esto no es todo ya que el ‘Tapir 590’ se lució en YouTube y no dudó en afirmar que era muy guapo y que tenía un nuevo look que iba a enamorar a todas sus ‘mascotas’; sin embargo, nuevamente los usuarios lo ‘trolearon’ y lo compararon con algunos personajes como el extraterrestre ‘Alf’ e incluso dijeron que se parecía al ‘Cuy mágico’ de un conocido banco peruano.

Aquí te dejamos el video con el streaming que hizo el polémico personaje peruano Tapir 590 en YouTube, el cual alcanzó a tener más de mil usuarios en vivo, quienes no dudaron en trolearlo y a la vez pedir saludos al ‘famoso’ youtuber peruano.