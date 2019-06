'Ayuwoki': la verdadera historia del terrorífico meme viral que inunda las redes [FOTOS]

No podrás creer lo que encierra dicho personaje. Misterio, dudas y todo tipo de comentarios se han generado en Facebook, Twitter y YouTube sobre un inquietante personaje que se ha vuelto viral y que ya ha aterrado a miles de usuarios en redes sociales, nos referimos al ‘Ayuwoki’.

Si aún no lo sabes, hace solo algunos días se está volvieron viral un terrorífico meme que tiene como protagonista a una espeluznante ‘criatura’ cuyo aspecto ha sorprendido a más de uno puesto que tiene un gran parecido con el fallecido Michael Jackson, pero con algunas características ya han puesto los pelos de punta a más de uno en Facebook y otra redes sociales. ¿qué es exactamente el ‘Ayuwoki’? Aquí te lo contamos todo.

Hace solo algunos días se volvió viral en Facebook una extraña imagen que nos reveló a una espeluznante criatura, la cual inquietó a más de uno por las características que poseía, la cual lo asemejaba mucho al recordado ‘Rey del Pop’, Michael Jackson y era llamada como el ‘Ayuwoki’.

¿Quién es este personaje viral de Facebook? Según algunos videos compartidos en redes sociales como YouTube y Twitter, este espeluznante personaje conocido como ‘Ayuwoki’ no es más que un meme creado en base a un extraño animatrónico que se volvió famoso en YouTube en el año 2009, puesto que tenía algunas características similares a Michael Jackson.

Además de esto, en Facebook se reveló que el nombre ‘Ayuwoki’ no es más que un juego de palabras creado en base a la frase “So, Annie are you okay?”; la cual es parte de uno de los temas más emblemáticos de Michael Jackson, nos referimos a ‘Smooth Criminal’.

‘Ayuwoki’ no es más que la ‘pronunciación’ de dicha frase con la cual fue nombrada a esta criatura cuyo video fue compartido hace varios años en YouTube y ahora ha llegado a Facebook para causar terror a miles de usuarios.

Para sorpresa de miles de usuarios de Facebook, la imagen del ‘Ayuwoki’ ya se ha vuelto viral y está siendo usada en varios memes en los que se anuncia su ‘llegada’ con algunos ritos y haciendo una serie de pasos; este viral nos hace recordar a ‘Momo’ el ente ‘demoníaco’ que aterrorizó a las redes sociales en el año 2018 y que se volvió tendencia en todo el mundo.

Aquí un video en que se brindan más detalles del ‘Ayuwoki’, este nuevo meme viral que ha aterrorizado a miles de usuarios en Facebook, Twitter y YouTube. Sin embargo, si quieres ver los memes que han circulado en Facebook podrás revisar algunas imágenes en la parte superior de esta publicación.

No hay duda que el ‘Ayuwoki’ ya es toda una 'sensación' en YouTube donde cientos de usuarios le están dedicando varios videos a este presunto personaje, que ya se ha convertido en todo un fenómeno viral y busca superar a 'Momo'.

Si aún tienes dudas sobre el ‘Ayuwoki, te compartimos el video que fue colgado en el 2009 en YouTube donde se muestra a este animatrónico que fue creado en 'honor' a Michael Jackson. Como podrás apreciar el muñeco es sumamente aterrador.